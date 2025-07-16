ضربت فيضانات منطقة نيويورك وولاية نيوجيرسي، الليلة الماضية، بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت بها عاصفة فوق المنطقة وتأثرت بها أيضاً كل من فيرجينيا وماريلاند وبنسلفانيا، حيث سجّلت خدمات الأرصاد الجوية كميات غير مسبوقة من التساقطات تسببت في اضطرابات واسعة في حركة النقل إلى جانب تنفيذ العديد من عمليات الإنقاذ.

وأعلن حاكم نيوجيرسي فيل ميرفي حالة الطوارئ في مقاطعات عدة، ودعا السكان إلى التزام منازلهم، بينما حذرت السلطات من ظروف سير خطرة وازدياد خطر الفيضانات المفاجئة في مناطق مكتظة بالسكان.

وفي نيويورك، علقت مطارات جون إف كينيدي ولاغارديا ونيوارك رحلات المغادرة مؤقتاً، بينما تعرض مترو المدينة لاضطرابات شديدة وتوقفت خطوط عدة وغمرت المياه محطات كثيرة، خصوصاً في تشيلسي وجنوب مانهاتن، وتسببت ازدحامات مرورية كبيرة في شلل طرق رئيسية عدة في المدينة.

ولا تزال حالة الطوارئ بسبب الفيضانات سارية في وسط فيرجينيا، دون تسجيل أي إصابات بسبب هذه الفيضانات حتى الآن، بينما ذكرت سلطات نيويورك أن بعض أحياء المدينة شهدت أمطاراً راوحت كميتها بين 38 و45 مليمتراً خلال أقل من ساعتين، أما في نيوجيرسي فوصلت كميات الأمطار إلى 150 مليمتراً، وقد تسبّب تشبّع كل من التربة وشبكات الصرف في تفاقم الفيضانات، وتحركت الأمطار الغزيرة نحو الشرق.

ودعت السلطات إلى ضرورة أخذ أعلى درجات اليقظة والحذر من الفيضانات، إذ لا تزال بعض الطرق غير صالحة للمرور، بينما تشهد شبكات النقل اضطرابات جزئية، ما استدعى إجراء أعمال صيانة وإصلاح لمعالجة الأوضاع.

وأعادت هذه الفيضانات إلى الواجهة موضوع التكيف الحضري مع أحوال الطقس القصوى. وقال المرشح الديمقراطي لرئاسة بلدية نيويورك زهران مامداني عبر منصة "إكس" إن بنية المدينة التحتية في حاجة إلى تحديث لمواجهة "هذه الحقيقة المناخية الجديدة".