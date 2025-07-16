أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اكتشاف كوكب غامض يشبه الأرض يعرف باسم «TOI-1846 b» يبعث إشارات متكررة من على بعد 154 سنة ضوئية.

وأوضحت الوكالة أن حجم الكوكب يبلغ ضعف حجم الأرض وكتلته 4 أضعافها، ويدور حول نجم قزم أحمر صغير وبارد في مدار ضيق يستغرق نحو 4 أيام فقط، ويتسبب في انخفاض متكرر وغريب في ضوء النجم.

وأظهرت التلسكوبات الفضائية والأرضية أن الكوكب ينتمي إلى فئة نادرة تعرف باسم «فجوة نصف القطر» التي تقع بين الكواكب الصخرية الصغيرة مثل الأرض والكواكب الأكبر المليئة بالغاز مثل «نبتون»، ورغم أن درجة حرارة سطح الكوكب تقدر بنحو 600 درجة فهرنهايت (316 درجة مئوية)، فإن العلماء لا يستبعدون وجود ماء عليه.

ويدور الكوكب في مدار أقرب بكثير إلى نجمه من مدار عطارد إلى الشمس في نظامنا الشمسي، إذ يبلغ حجم النجم المضيف وكتلته نحو 40% من حجم الشمس وكتلتها، ويأمل علماء «ناسا» أن يستخدم تلسكوب «جيمس ويب» الفضائي الأشعة تحت الحمراء لدراسة غلاف الكوكب الجوي، لاكتشاف وجود بخار الماء والميثان وثاني أكسيد الكربون أو غازات أخرى.