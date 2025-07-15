تحولت فرحة زفاف إلى مأساة في محافظة أسيوط، جنوب القاهرة، مساء الثلاثاء، بعد وقوع حادث تصادم مروع على محور ديروط بين سيارة نقل ثقيل وسيارة ربع نقل وسيارة ملاكي ضمن موكب زفة عرس، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

وتلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف على الفور إلى موقع التصادم، وتبين من المعاينة الأولية أن سيارة نقل ثقيل فقدت السيطرة، ما أدى إلى اصطدامها بعدة سيارات مشاركة في حفل زفاف، بما في ذلك سيارة ملاكي كانت تقل عددا من المدعوين.

وعملت سيارات الإسعاف على نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط المركزي، بينما أُحيل المصابون إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج، وسط جهود مكثفة لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

وأثارت الواقعة موجة من الحزن في أسيوط، حيث تجمع أهالي المنطقة لمتابعة التطورات، فيما دعت السلطات إلى ضرورة الالتزام بقواعد المرور والحد من السرعة الزائدة على الطرق السريعة والفرعية.

وتشهد محافظة أسيوط، إحدى محافظات صعيد مصر، حوادث مرورية متكررة بسبب طبيعة الطرق الزراعية والفرعية الضيقة، إلى جانب السرعة الزائدة وسوء حالة بعض المركبات، ووفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2024، سجلت مصر حوالى 11500 حادث مروري، أسفرت عن وفاة أكثر من 5800 شخص وإصابة 37000 آخرين، مع كون الطرق السريعة والزراعية الأكثر عرضة لهذه الحوادث.

وتُعد أسيوط من المحافظات ذات النسب العالية في الحوادث المرورية، حيث سجلت خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2025 أكثر من 120 حادثا، أدت إلى مصرع 60 شخصا وإصابة المئات.