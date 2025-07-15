في حادثة غريبة أثارت دهشة السلطات الألمانية، أعلنت دائرة الجمارك في مطار كولونيا/بون ضبط نحو 1500 عنكبوت من نوع الحرير الذهبي (تارانتولا) مخبأة داخل حاويات بلاستيكية صغيرة، تم إخفاؤها بعناية في عبوات وُصفت على أنها تحتوي على كعك إسفنجي بالشوكولاتة، في شحنة قادمة من فيتنام بعد أن لفتت رائحة غريبة انتباه موظفي الجمارك.





ووفقاً للمتحدث باسم دائرة الجمارك في كولونيا، ينس أهلاند، فإن الشحنة التي بلغ وزنها نحو 7 كيلوغرامات أثارت الشكوك بسبب «رائحة مميزة» لم تكن مشابهة للبسكويت المعلن عنه، وعند التفتيش، تم العثور على مئات الحاويات البلاستيكية الصغيرة، كل منها تحتوي على عنكبوت تارانتولا صغير، قائلاً: «زملائي في المطار اعتادوا على مفاجآت من الشحنات المحظورة من جميع أنحاء العالم، لكن العثور على 1500 حاوية تحتوي على تارانتولا صغيرة أذهل حتى أكثرهم خبرة».





وأشار أهلاند إلى أن هذا الاكتشاف يُعد «ضبطاً استثنائياً»، لكنه أعرب عن أسفه لما تتعرض له الحيوانات من استغلال من أجل الربح، إذ لم تنج العديد من العناكب من الرحلة بسبب ظروف النقل القاسية، في انتهاك محتمل لقوانين الرفق بالحيوان الألمانية، وتم تسليم العناكب الناجية إلى خبير مختص للعناية بها، بينما بدأت السلطات تحقيقاً جنائياً ضد المستلم المقصود في منطقة زاورلاند شرق المطار، بتهم تشمل انتهاك قوانين الرفق بالحيوان وعدم دفع الرسوم الجمركية المطلوبة.

وأثارت الحادثة قلقاً واسعاً بشأن الاتجار غير القانوني بالحيوانات الغريبة، إذ يُعد هذا النوع من التجارة من الأنشطة غير القانونية الرئيسية عالمياً، إذ يدر ما يصل إلى 23 مليار دولار سنوياً، وتُظهر هذه الواقعة الأساليب المتطورة التي يستخدمها المهربون، مما يستدعي تعزيز الرقابة الجمركية والوعي العام حول مخاطر هذه التجارة على الحيوانات والبيئة.

وتُعد تجارة الحيوانات الغريبة غير القانونية واحدة من أكبر الأنشطة غير المشروعة عالمياً، إذ تحتل المرتبة الرابعة بعد تجارة المخدرات والأسلحة والتجارة بالبشر، وفقاً لتقرير صادر عن صندوق الحياة البرية العالمي في عام 2020، وتُدر هذه التجارة ما بين 7 إلى 23 مليار دولار سنوياً، مدفوعة بطلب متزايد على الحيوانات الغريبة كحيوانات أليفة، خصوصاً عبر الأسواق الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويعتبر عنكبوت الحرير الذهبي، أو تارانتولا، نوعاً من العناكب الكبيرة المشعرة المرغوبة في سوق الحيوانات الأليفة الغريبة بسبب مظهره الفريد وألوانه الجذابة، وغالباً ما يتم اصطياد هذه العناكب من بيئاتها الطبيعية في آسيا وأمريكا الجنوبية، مما يهدد التوازن البيئي ويعرضها لظروف نقل غير إنسانية.