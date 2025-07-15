حققت المرحلة الحالية من مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية في مصر نجاحًا، حيث سجلت 54% من الصيدليات على الرابط الإلكتروني المخصص للمبادرة، مع تسجيل نحو 17.4 مليون وحدة دوائية منتهية الصلاحية حتى 15 يوليو 2025.

ووفق بيان صادر عن هيئة الدواء المصرية، اليوم (الثلاثاء)، تصدرت محافظة الوادي الجديد المحافظات بنسبة تسجيل 96.9% من الصيدليات، تلتها السويس بنسبة 90.4%، ثم سوهاج (88.6%)، دمياط (84.4%)، والمنيا (75%)، بينما سجلت محافظات مثل القاهرة (45.8%)، الجيزة (40.2%)، وجنوب سيناء (29.8%) أدنى معدلات التسجيل.

وتستمر مرحلة التسجيل حتى 30 يوليو 2025، وستعقبها مرحلة السحب الفعلي للأدوية المنتهية، والتي ستنتهي في 30 أكتوبر 2025، حيث سيقوم الموزعون بسحب الوحدات المسجلة من الصيدليات.

وتشرف على المبادرة لجنة مركزية تضم ممثلين عن نقابة الصيادلة، غرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، بالإضافة إلى لجان فرعية في المحافظات لضمان التنسيق الفعال.

وأكدت الجهات المنظمة أن أي صيدلية تمتنع عن تسجيل الأدوية المنتهية ستخضع لإجراءات قانونية صارمة، مع توفير رابط إلكتروني (https://shorturl.at/hEHBF) للإبلاغ عن المخالفات.

كما يتوفر دليل تنظيمي عبر الرابط (https://shorturl.at/8CzcF) يوضح خطوات التسجيل والتخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير الصحية والبيئية.

ودعت الجهات المعنية جميع الصيدليات إلى التعاون الكامل والالتزام بالجدول الزمني للمبادرة، لضمان تحقيق بيئة دوائية آمنة تحمي المواطنين من مخاطر الأدوية منتهية الصلاحية.

وتُعد هذه المبادرة خطوة رائدة في إطار الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة لتحسين جودة الخدمات الصحية في مصر، كما تُعد جزءًا من جهود وزارة الصحة المصرية ونقابة الصيادلة لضمان جودة وأمان السوق الدوائية في مصر.

وتهدف المبادرة إلى حماية المستهلكين من المخاطر الصحية الناتجة عن استخدام الأدوية منتهية الصلاحية، وتعزيز الشفافية في إدارة المخزون الدوائي عبر الصيدليات.

تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وطنية لتحسين جودة الخدمات الصحية، حيث تشارك فيها عدة جهات، بما في ذلك نقابة الصيادلة، غرفة صناعة الأدوية، والغرفة التجارية، بالإضافة إلى الموزعين والصيدليات.

وتُعتبر هذه المبادرة خطوة مهمة لضمان التخلص الآمن من الأدوية وفقًا للمعايير البيئية والصحية، مع فرض إجراءات قانونية على المؤسسات المخالفة لضمان الامتثال.