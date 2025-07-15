أرسل ساعي بريد بريطاني رسالة إلى زوجته ليخبرها أن عملها كنادلة جعله يشعر بالوحدة، وعند منتصف الليل هاجمها بثلاث سكاكين موجهاً لها 20 طعنة في الوجه والصدر والأرداف، قبل أن يقطع رأسها، ويحاول فصل أطرافها. وبعد جريمته المروعة، انتحل القاتل شخصيتها مرسلاً رسائل نصية إلى والدتها، ثم قام بالبحث عن مواد إباحية وحاول شراء المخدرات، قبل الاتصال بالشرطة بعد يومين والإدلاء باعتراف مرعب.

وأدان القضاء ساعي البريد البريطاني بتهمة القتل الوحشي لزوجته (فينيكس). وأقرّ القاتل إيوان ميثفين (27 عامًا)، بذنبه في جريمة القتل ومحاولة عرقلة العدالة في 17 يونيو في غلاغو، قبل أن يُحكم عليه بالسجن المؤبد. وحُكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن 23 عامًا، وفقًا لوسائل إعلام بريطانية.

وفي رسالة إلى القاضي قبل النطق بالحكم، ورد أن القاتل كتب: «أعلم كم كانت فينيكس محبوبة بين عائلتها كاملة. لا أستطيع أن أصدق أنني انتزعتها منهم». وقال القاضي للقاتل قبل أن يكرر بعض التفاصيل المروعة لجريمة القتل: «لقد كنت عضوًا موثوقًا به في عائلتها، ولكنك خنت هذه الثقة وسرقت حياتها بأقسى طريقة. يكفي أن نقول إنه لأسبابٍ لن يفهمها أحد، وفي الشقة التي كنت تتشاركها معها، خنقتها وطعنتها 20 طعنة، 10 منها في وجهها، ولم تكتفِ بما فعلت، بل سلبتها كرامتها بقطع رأسها ومحاولة تقطيع أوصالها، في محاولةٍ لعرقلة تحقيق العدالة. وبعد يومين من الجريمة، انغمست في تعاطي المخدرات ومشاهدة المواد الإباحية، وتظاهرت من خلال الرسائل النصية إلى والدتها بأنك هي». وأضاف قائلاً إنه «نادراً ما أقرأ مثل هذه التدفقات من الحزن كما هو موجود في بيانات تأثير الضحية من عائلتها. إن الطريقة التي عاملت بها هذه الشابة البريئة بعد وفاتها جعلت عائلتها لا تنعم حتى براحة الوداع. أعلم أن كل ما أقوله أو أفعله، وكل عقاب أنزله بك لن يكون كافيًا»، واختتم القاضي حديثه قبل الكشف عن الحكم بالسجن المؤبد.

وفي مكالمة القاتل الصادمة التي اعترف بها بجريمته للشرطة، قال: «أصبتُ بنوبة ذهانية وقتلتُ زوجتي. كنتُ أتناول المخدرات والكحول، أعتقد أن هناك شيئًا آخر وراء ذلك. كان الأمر مروعًا للغاية. أريد فقط أن أذهب إلى السجن، لقد فقدت وعيي تمامًا، فقدت صوابي، ولا أستطيع أن أتذكر ما حدث. لقد كنت أقود السيارة بعد الجريمة طوال عطلة نهاية الأسبوع».

وتم العثور على جثة الزوجة داخل الشقة، حيث اعترف ساعي البريد بجريمته أثناء إلقاء القبض عليه قائلاً: «لم أستطع البقاء هنا معها على هذا النحو. لقد حاولت تقطيعها». وأثناء النطق بالحكم، وجه القاضي انتقادًا إضافيًّا لساعي البريد القاتل لعدم تقديمه المزيد من التفاصيل حول سبب قتله زوجته، بخلاف إلقاء اللوم على المخدرات، قائلًا: «لقد اطلعتُ هذا الصباح على رسالة كتبتها، لكنها لا تُجيب على أيٍّ من الأسئلة التي لا بدّ أن تُؤرق العائلة، أنت تُلقي باللوم على تأثير المواد، لكن هذا ليس عذرًا».