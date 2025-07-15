نُقل الفنان المصري القدير لطفي لبيب، إلى أحد المستشفيات في القاهرة، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أثارت قلق جمهوره ومحبيه على حالته. الخبر الذي نشره موقع «24.ae»، أشار إلى أن حالته لا تزال قيد المتابعة، فيما لم تُعلن أسرته حتى الآن تفاصيل إضافية حول وضعه الصحي.ويُعد لطفي لبيب، أحد أبرز نجوم الكوميديا والدراما المصرية، وشارك في عدد كبير من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، حيث عُرف بأدواره المتنوعة وشخصيته الهادئة على الشاشة. ورغم تقدمه في السن، ظل حاضراً فنياً في أعمال عديدة خلال السنوات الأخيرة، حتى مع ظهوره في مقابلات سابقة يشير فيها إلى معاناته من بعض الأزمات الصحية المتكررة.وتفاعل الجمهور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بالدعاء له بالشفاء، في حين طالب فنانون وإعلاميون بضرورة تقديم الدعم للفنانين الكبار في مراحلهم العمرية المتقدمة، تقديراً لعطائهم الفني الممتد لعقود.