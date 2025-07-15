كشفت دراسة علمية حديثة، نُشرت في مجلة Brain Research، أن البامية قد تساهم بفعالية في تخفيف آثار السمنة المبكرة على الدماغ، خصوصاً في مرحلة الطفولة.أُجريت الدراسة على فئران حديثة الولادة، عُرضت لنظام غذائي غني بالدهون، ما تسبب في اضطرابات استقلابية والتهابات عصبية، خصوصاً في منطقة «تحت المهاد» المسؤولة عن تنظيم الشهية والطاقة.وأُضيفت البامية بنسبة 1.5% إلى النظام الغذائي، ولاحظ الباحثون تحسناً في كتلة العضلات، وانخفاضاً في نسبة الدهون، وتحسّناً في تحمل الجلوكوز. كما لوحظت استجابة إيجابية في الأنسجة العصبية، ما قلّل من مؤشرات الالتهاب المزمن.وتُعزى هذه التأثيرات إلى مركبات نباتية في البامية مثل الكيرسيتين والكاتيشين، المعروفة بخصائصها المضادة للالتهاب وتحفيز حساسية الأنسولين.الباحثون، يؤكدون أن هذه النتائج لا تزال في المرحلة الحيوانية، لكنها تفتح آفاقاً لتطبيقات غذائية وقائية مبكرة لدى الأطفال المعرضين لخطر السمنة ومضاعفاتها العصبية.وينصح بتوسيع الدراسات، لتشمل البشر لتحديد الجرعات المثلى وأسلوب الاستهلاك.