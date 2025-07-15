يعاني كثيرون من الاستيقاظ المتكرر خلال الليل، وهي ظاهرة مزعجة قد ترتبط بعوامل صحية أو نفسية. يشير خبراء النوم إلى أن الأسباب الشائعة تشمل: القلق المزمن، انقطاع التنفس أثناء النوم، الارتجاع الحمضي، والاختلالات الهرمونية.النساء، خصوصاً بعد سن الأربعين، أكثر عرضة لهذه المشكلة بسبب التغيرات الهرمونية المصاحبة لانقطاع الطمث.تشير الدراسات، إلى أن نوعية النوم تتأثر بعادات ما قبل النوم مثل تناول الكافيين أو الوجبات الثقيلة، أو التعرض للإضاءة الزرقاء.للتقليل من هذه الظاهرة، يُنصح بتحديد موعد ثابت للنوم، وتقليل المحفزات قبل النوم، وتطبيق تقنيات التنفس والاسترخاء.وفي حال استمرار الأعراض، يجب التوجه إلى الطبيب المختص، إذ قد يكون السبب مرضاً عضوياً أو اضطراباً تنفسياً يستلزم علاجاً مخصصاً.النوم الجيد لا يحسّن فقط المزاج، بل يؤثر في التركيز، والمناعة، وحتى صحة القلب، لذلك لا يُنصح بتجاهل الأعراض المتكررة مهما بدت بسيطة.