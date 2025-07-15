القيلولة ليست كسلاً كما يظن البعض، بل عادة ذكية تعزز التركيز وتحسن المزاج عند ممارستها باعتدال. وإذا كنت تتردد في أخذ قسط من الراحة وسط النهار، فإليك بعض هذه المحفزات للاستفادة من القيلولة:
تنشيط الذاكرة وتحسين الاستيعاب
زيادة الطاقة وتقليل التعب العقلي
تقليل التوتر وتحسين المزاج العام
دعم جهاز المناعة وتحسين الصحة
تقليل الأخطاء الناتجة عن الإرهاق
تنشيط الذاكرة وتحسين الاستيعاب
زيادة الطاقة وتقليل التعب العقلي
تقليل التوتر وتحسين المزاج العام
دعم جهاز المناعة وتحسين الصحة
تقليل الأخطاء الناتجة عن الإرهاق