القيلولة ليست كسلاً كما يظن البعض، بل عادة ذكية تعزز التركيز وتحسن المزاج عند ممارستها باعتدال. وإذا كنت تتردد في أخذ قسط من الراحة وسط النهار، فإليك بعض هذه المحفزات للاستفادة من القيلولة:تنشيط الذاكرة وتحسين الاستيعابزيادة الطاقة وتقليل التعب العقليتقليل التوتر وتحسين المزاج العامدعم جهاز المناعة وتحسين الصحةتقليل الأخطاء الناتجة عن الإرهاق