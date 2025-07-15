تسبّب زوجان في تأخير رحلة جوية لأكثر من 17 ساعة، بعد أن تم ضبطهما يدخنان داخل حمام الطائرة أثناء تحليقها في الأجواء، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطرارياً وتسبب في معاناة عشرات الركاب.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية أن الرحلة BY49 التابعة لشركة «TUI Airways»، التي كانت متجهة من كانكون في المكسيك إلى مطار غاتويك في لندن (الثلاثاء) 8 يوليو، اضطرت إلى تغيير مسارها والهبوط اضطرارياً في مطار بانغور الدولي بولاية مين الأمريكية، بعدما تم ضبط الزوجين يدخنان داخل حمام الطائرة أثناء الرحلة.

ووفقاً لما نقلته صحيفة «نيويورك بوست»، فقد هبطت الطائرة في الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، وتم إنزال الزوجين اللذين يُعتقد أنهما كانا في حالة سكر، في حين أُبلغ باقي الركاب أن الرحلة ستُستأنف قريباً بعد إنهاء الإجراءات الورقية اللازمة.

غير أن ما بدا كإجراء بسيط تحوّل إلى أزمة امتدت لساعات، إذ اضطُر الركاب للانتظار خمس ساعات إضافية، بعد أن أصبح طاقم الطائرة غير مؤهل قانونياً لمواصلة العمل نتيجة تجاوزهم ساعات الخدمة المسموح بها، ما استدعى إرسال طاقم بديل من المملكة المتحدة.

من جانبه، وصف الراكب البريطاني تيري لورانس (66 عاماً) الأوضاع بالمزرية، قائلاً إن الركاب تم حشرهم في صالة ضيقة داخل منطقة مخصصة للقاعدة العسكرية في المطار، وأضاف «كان الأمر أشبه بساحة معركة، وكل حقائبنا كانت لا تزال داخل الطائرة».

ولم يُسمح للركاب بمغادرة ولاية مين الأمريكية إلا في الثالثة بعد ظهر اليوم التالي، أي بعد أكثر من 17 ساعة على الهبوط، في تجربة وصفها البعض بأنها «مرهقة ومحبطة»، خصوصاً لمن كانت لديهم ارتباطات أو رحلات متابعة.

وقد أثار الحادث موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، وطالب العديد من المستخدمين بمحاسبة الزوجين وتحميلهما تكاليف التأخير والأضرار، بينما تساءل آخرون عما إذا كان بالإمكان احتواء الموقف دون هبوط اضطراري.

وكتب أحدهم «هل سيتم اعتقال المدخنين؟ وهل سيتحملون تكلفة الوقود والخسائر؟»، بينما علّق آخر «بدلاً من توقيف الرحلة، كان يمكن تسليمهم للسلطات عند الوصول».