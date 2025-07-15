على طريقة أفلام هوليوود الأمريكية، قرر سجين يبلغ من العمر 20 عاماً الهرب من سجن كورباس قرب مدينة ليون في جنوب شرق فرنسا، من خلال الاختباء في حقيبة نزيل آخر أثناء مغادرته السجن بعد قضاء عقوبته.

وأكدت إدارة السجون الفرنسية أن تحقيقاً داخلياً يجري حالياً، وأن النيابة العامة فتحت أيضاً من جهتها تحقيقاً مفصلاً حول القضية.

جاء في بيان لإدارة السجون الفرنسية (السبت) أن تحقيقاً تم فتحه بعد هروب سجين من خلال الاختباء في حقيبة نزيل آخر أثناء مغادرته السجن بعد قضاء عقوبته.

وأشارت الإدارة إلى أن السجين الفار يبلغ 20 عاماً وهرب من سجن كورباس قرب ليون في جنوب شرق فرنسا (الجمعة)، وفق ما ذكرت قناة «بي إف إم تي في».

وأضافت إدارة السجن في بيان لوكالة الأنباء الفرنسية أن «السجين كان يقضي عدة محكوميات».

البيان أشار أيضاً إلى أنه «استغل الإفراج عن نزيل آخر في الزنزانة نفسها للاختباء داخل أمتعته والخروج».

كما أكد مصدر مطّلع أن السجين الهارب كان يخضع للتحقيق أيضاً في قضية مرتبطة بالجريمة المنظمة.

إدارة السجون أكدت أيضاً أن تحقيقاً داخلياً يجري حالياً، وأن النيابة العامة في ليون فتحت تحقيقاً منفصلاً.