فُجع عالم الدراما الكورية بخبر وفاة الممثلة الشابة كانغ سيو ها، التي رحلت عن عمر 31 عاماً، بعد صراع طويل وشجاع مع سرطان المعدة في المرحلة الرابعة، وأعلنت عائلتها الخبر عبر منشور مؤثر على «إنستغرام»، تضمن فيديو يجمع لحظات من حياتها، مشيدين بقوتها وطيبتها حتى في أصعب لحظاتها.

وتُقام للفنانة الكورية مراسم الدفن يوم الأربعاء 16 يوليو، ويتم دفنها في موقع العائلة بمدينة هامان بإقليم جيونغنام، وتركت كانغ سيو ها، التي اشتهرت بأدوارها في درامات مثل «محققات المدرسة» و«جراحو القلب»، إرثاً فنياً مميزاً، إذ أكملت تصوير فيلمها الأخير «في الشبكة» قبل وفاتها.

بدأت كانغ سيو ها، المولودة عام 1994، مسيرتها الفنية عام 2012 بظهورها في فيديو كليب لفرقة «Brave Guys» بعنوان «Getting Farther Away» وبعد تخرجها من كلية الدراما بجامعة كوريا الوطنية للفنون، برزت كموهبة صاعدة في عالم الدراما الكورية من خلال أدوارها في مسلسلات شهيرة مثل «محققات المدرسة»، و«الجمعية»، و«الحب الأول مرة أخرى» و«من خلال الأمواج»، و«زهرة في السجن» و«جراحو القلب»، كما شاركت في مسلسل «لا أحد يعلم» 2020، وكان آخر أعمالها في فيلم «في الشبكة» إلى جانب الممثلين كيم سيون هو وبارك غيو يونغ.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تفاقمت حالة كانغ الصحية بعد الجولة الثانية من العلاج الكيميائي، إذ كانت تعاني من سرطان المعدة في مرحلته المتقدمة، رغم آلامها الشديدة وفقدانها القدرة على تناول الطعام لأشهر، أظهرت الممثلة الشابة روحاً إنسانية استثنائية، إذ واصلت الاهتمام بأحبائها، ودفع فواتير وجباتهم ببطاقتها الشخصية، معبرة عن امتنانها رغم معاناتها.

وأثارت وفاتها موجة من الحزن في أوساط الجماهير والصناعة الترفيهية الكورية، إذ تدفقت رسائل التعازي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أحد المعجبين: «كانغ سيو ها، ستبقين دائماً في ذاكرتنا، شكراً على إلهامكِ لنا» ومن المتوقع أن يُشكل إصدار فيلمها الأخير «في الشبكة» تكريماً أخيراً لمسيرتها الفنية.

ويُعد سرطان المعدة من الأمراض الشائعة في كوريا الجنوبية، إذ تُشخص سنوياً حوالى 30000 حالة جديدة، وفقاً لجمعية السرطان الكورية، وتُعزى الأسباب إلى عوامل مثل النظام الغذائي الغني بالملح، والتدخين، والإصابة ببكتيريا هيليكوباكتر بيلوري، ورغم تقدم العلاجات، فإن التشخيص في المراحل المتقدمة يظل صعباً.