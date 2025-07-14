أعلن خفر السواحل اليوناني، اليوم (الإثنين)، عن غرق سفينة تابعة لوكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس» في بحر إيجه أثناء عملية إنقاذ لمهاجرين غير نظاميين، قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية، في منطقة تشهد حركة مكثفة لقوارب المهاجرين القادمين من تركيا.





ووفقا للبيانات الأولية، كانت السفينة تشارك في عملية إنقاذ لقارب مطاطي يقل حوالى 50 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، عندما تعرضت لحادث أدى إلى غرقها، وتم إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، بينما تتواصل جهود البحث عن المهاجرين المفقودين، إذ أُبلغ عن فقدان ما لا يقل عن 20 شخصا، وتم إنقاذ 30 آخرين حتى الآن.





أثارت الحادثة موجة من الجدل حول إجراءات السلامة في عمليات الإنقاذ البحرية وسط اتهامات متكررة لخفر السواحل اليوناني بممارسات «الصد غير القانوني» (pushbacks) لقوارب المهاجرين. وقد دعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء تحقيق عاجل للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات.





تفاصيل الحادثة:

وفقا لتقارير خفر السواحل اليوناني، كانت السفينة التابعة لـ«فرونتكس»، وهي جزء من عملية «بوسيدون» لمراقبة الحدود البحرية، تقوم بدورية روتينية عندما تلقت بلاغا عن قارب مهاجرين في محنة، وأثناء محاولة تقديم المساعدة، تعرضت السفينة لمشكلة فنية أو تصادم أدى إلى تسرب المياه بسرعة وغرقها.

وتشير تقارير أولية إلى أن الظروف الجوية كانت صعبة، مع رياح قوية وأمواج عالية، ما زاد من تعقيد العملية، وتم إرسال سفن إنقاذ إضافية من خفر السواحل اليوناني والتركي، إلى جانب طائرة هليكوبتر تابعة لـ«فرونتكس»، لدعم جهود البحث والإنقاذ.

وتأتي الحادثة وسط توترات متصاعدة بين اليونان وتركيا بشأن إدارة تدفقات المهاجرين عبر بحر إيجه، حيث تتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات اليونانية بانتهاك القوانين الدولية من خلال إجبار قوارب المهاجرين على العودة إلى المياه التركية، وتتعرض «فرونتكس» لانتقادات متزايدة بسبب تقاعسها عن التحقيق في هذه الممارسات أو التصدي لها بشكل فعال.

ويُعد بحر إيجه أحد أكثر الممرات البحرية ازدحاما بالمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا، خصوصا من تركيا إلى الجزر اليونانية مثل ليسبوس وساموس، ووفقا للمنظمة الدولية للهجرة، لقي أكثر من 27000 مهاجر حتفهم أو فُقدوا في البحر الأبيض المتوسط منذ 2014، مع تسجيل ما يقرب من 2000 حالة وفاة أو فقدان في النصف الأول من 2023 وحده.

وتعتبر وكالة الحدود وخفر السواحل الأوروبية «فرونتكس» مسؤولة عن مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك دعم عمليات البحث والإنقاذ، ومع ذلك، واجهت الوكالة انتقادات حادة بسبب تقارير عن تورطها أو تجاهلها لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات الصد غير القانوني في بحر إيجه، وفي فبراير 2024، أطلقت «فرونتكس» تحقيقا داخليا للتحقيق في مزاعم استخدام العنف ضد المهاجرين من قبل خفر السواحل اليوناني بمساعدة سفينة تابعة للوكالة.