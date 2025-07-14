يواجه المسافرون البريطانيون تأخيرات قياسية في رحلاتهم الجوية هذا الصيف بسبب إضرابات مراقبي الحركة الجوية في فرنسا، وفقاً لما أعلنه قادة شركات الطيران ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي.

وشهدت بداية يوليو 2025 إلغاء أكثر من 4,000 رحلة جوية وتأخير أكثر من 7,000 أخرى، ما أثر على أكثر من مليون مسافر، وتكبدت صناعة الطيران خسائر تقدر بنحو 86 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل نحو 120 مليون يورو).

بدأت الإضرابات في 2 يوليو واستمرت لمدة 4 أيام، ما تسبب في اضطرابات واسعة النطاق في المطارات الفرنسية، خصوصاً في باريس ونيس.

ونظراً إلى أن أكثر من 70% من الرحلات قصيرة المدى من وإلى المملكة المتحدة تعبر الأجواء الفرنسية، فقد امتدت التأثيرات إلى وجهات سياحية شهيرة مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وكرواتيا.

وألغت شركة «رايان إير» 718 رحلة، بينما ألغت «إيزي جيت» 274 رحلة خلال اليومين الأولين من الإضراب، ما أثر على عشرات الآلاف من المسافرين.

وأرجعت المديرة التجارية لشركة «إيزي جيت» صوفي ديكرز التأخيرات إلى نقص الموارد البشرية وسوء تخطيط الأجواء في فرنسا، مشيرة إلى أن السلطات الفرنسية تفتقر إلى عدد كافٍ من المراقبين الجويين للتعامل مع حجم الحركة الجوية.

وأضافت أن إغلاق نحو 20% من الأجواء الأوروبية، خصوصاً بالقرب من أوكرانيا بسبب التوترات الجيوسياسية، زاد من الضغط على الأجواء الفرنسية.

وأفادت هيئة «يوروكنترول»، المسؤولة عن إدارة الأجواء الأوروبية، بأنها تتوقع زيادة بنسبة 5% في عدد الرحلات مقارنة بالصيف الماضي، ما يفاقم مشكلة نقص القدرة على استيعاب الطلب.

فيما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «رايان إير» مايكل أوليري المسؤولين الأوروبيين لعدم تدخلهم لمنع الإضرابات من تعطيل السفر الدولي، واصفاً الإضرابات بأنها ترفيهية وغير مبررة.

وطالب أوليري الاتحاد الأوروبي بحماية الرحلات التي تعبر الأجواء الفرنسية دون هبوط أو إقلاع في فرنسا، مشيراً إلى أن 90% من إلغاءات «رايان إير» كان يمكن تجنبها لو تم تطبيق هذا الإجراء.

كما دعت «إيزي جيت» إلى إيجاد حلول طويلة الأمد، مؤكدة أن 49% من تأخيراتها هذا الصيف ناتجة عن مشكلات مراقبة الحركة الجوية، وهو رقم يفوق 3 أضعاف ما كان عليه العام الماضي.

وحذر مسؤول أوروبي كبير من أن صيف 2025 قد يشهد تأخيرات وإلغاءات قياسية، مشيراً إلى أن 37 ألف رحلة يومية تمثل الحد الأقصى لقدرة الأجواء الأوروبية في الأيام الأكثر ازدحاماً.

وأكدت «يوروكنترول» أن نقص القدرة على التعامل مع الطلب سيؤدي إلى تأخيرات كبيرة، خصوصاً مع الازدحام المتزايد في المطارات مثل هيثرو وجاتويك في لندن.

وأشارت إلى أن الإضرابات التي نفذتها نقابتان فرنسيتان، بما في ذلك نقابة UNSA-ICNA، جاءت احتجاجاً على نقص التوظيف، ومعدات عتيقة، وممارسات إدارية سامة.

وتُعد إضرابات مراقبي الحركة الجوية في فرنسا ظاهرة متكررة، حيث تتسبب في اضطرابات كبيرة بسبب الموقع المركزي لفرنسا في شبكة الطيران الأوروبية.

وتزايدت هذه المشكلة بعد جائحة كوفيد-19، مع نقص حاد في عدد المراقبين الجويين، حيث تشير تقديرات إلى أن فرنسا تعاني من نقص بنسبة 20-25% في الموظفين.

كما أن إغلاق الأجواء بالقرب من أوكرانيا أدى إلى تحويل المزيد من الرحلات عبر الأجواء الفرنسية، ما زاد من الضغط على النظام.

ويطالب قادة شركات الطيران، مثل أوليري، بإصلاحات جذرية في مشروع «السماء الأوروبية الموحدة» لتقليل الانحرافات في المسارات وزيادة كفاءة إدارة الأجواء.