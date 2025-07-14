أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قراراً بمنح برلمانية مصرية وسام «جوقة الشرف» برتبة فارس، وهو أعلى تكريم مدني في فرنسا.

ونشرت الصحيفة الرسمية في مصر (الوقائع المصرية) اليوم (الإثنين) نص قرار منح الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب المصري أستاذة الحضارة المصرية القديمة، الوسام الفرنسي الرفيع.

وبحسب القرار جاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماتها المتميزة في تعزيز الثقافة والدبلوماسية الناعمة، ودورها في بناء جسور الحوار بين الحضارات، وتعزيز قيم السلام والتسامح والمعرفة عبر الحدود.

ومن المقرر أن يُقام حفل تسليم الوسام في قصر «جوقة الشرف» المطل على نهر السين في باريس خلال خريف 2025، بحضور نخبة من الشخصيات الثقافية والدبلوماسية الدولية.

جاء قرار التكريم بناءً على توصية من وزارة الشؤون الأوروبية والتعاون الدولي الفرنسية، التي أشادت بدور الدكتورة جيهان زكي كصوت فكري بارز في المحافل الدولية.

تمثل البرلمانية المصرية رمزاً للثقافة العربية والأفريقية، حيث ساهمت في الترويج لصورة مصر كقوة ثقافية ناعمة، خصوصاً من خلال عملها رئيسة للمتحف المصري الكبير، ومستشارة ثقافية سابقة لمصر في إيطاليا، ومديرة الأكاديمية المصرية للفنون في روما.

الدكتورة جيهان زكي هي نائبة في مجلس النواب المصري، وباحثة متميزة في الحضارة المصرية القديمة، وأستاذة في جامعة السوربون.

قادت العديد من المبادرات الثقافية التي عززت التعاون بين مصر وأوروبا، ما جعلها واحدة من أبرز الشخصيات الدبلوماسية الثقافية في العالم العربي، وسبق لها أن حصلت على وسام «فارس» الفرنسي عام 2009 من الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثقافية بين ضفتي المتوسط، إضافة إلى أوسمة دولية أخرى من إيطاليا.