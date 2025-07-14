تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من ضبط تشكيل عصابي مكون من 23 شخصاً، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر منصة إلكترونية تحمل اسم «VSA»، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث تلقت الوزارة بلاغات من 58 مواطناً تضرروا من أنشطة المنصة، التي استولت على نحو 2.5 مليون جنيه من مدخراتهم بدعوى استثمارها نظير أرباح مالية وهمية.

وكشفت التحريات أن التشكيل العصابي كان يدير منصة «VSA» عبر الإنترنت، ويستهدف المواطنين من خلال الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مدعياً أنها توفر أرباحاً مالية تصاعدية مقابل مشاهدة إعلانات لشركات عالمية، وكان المتهمون يطالبون الضحايا بالتسجيل في المنصة وسداد رسوم عضوية، يتم تحصيلها عبر محافظ إلكترونية.

وأوضحت التحريات أنه ولإضفاء المصداقية على نشاطهم الإجرامي، استخدم المتهمون أرقاماً دولية للتواصل مع الضحايا عبر تطبيق واتساب، إضافة إلى تقديم عمولات مالية لمن يروج للمنصة، وأنه بلغت القيمة الإجمالية للمضبوطات المالية والعينية أكثر من 32 مليون جنيه، في عملية أمنية ناجحة تكشف مخاطر المنصات الإلكترونية المجهولة.

وعقب تقنين الإجراءات، نفذت الأجهزة الأمنية حملة استهدفت عناصر التشكيل، وأسفرت عن ضبط 23 متهماً وبحوزتهم مبالغ مالية، ومحافظ إلكترونية، وسيارات، وهواتف محمولة، وحواسب آلية، وكميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة المفعلة بمحافظ إلكترونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات إضافية وتحديد أي ضحايا آخرين.

وأصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً أكدت فيه التزامها بحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية، محذرة من التعامل مع تطبيقات أو منصات مجهولة المصدر تروج لأرباح سريعة، وأشارت إلى أن العملية الأمنية أثبتت فعالية الأجهزة الأمنية في التصدي لمثل هذه الجرائم، مع التأكيد على استمرار الجهود لضبط أي تشكيلات إجرامية مشابهة.