أعلنت هيئة النزاهة العراقية اعتقال مسؤولة، متوارية عن الأنظار منذ سنوات، مدانة بسرقة نحو 160 مليون دولار، في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة إنه تم اعتقال المدانة الهاربة ابتسام كامل ناصر، المديرة السابقة لفرع المصرف الزراعي في محافظة ميسان، جنوب شرقي البلاد، بعد صدور أحكام غيابية بحقها بالسجن لمدد تصل إلى 37 عاماً، بتهم تتعلق باختلاس وهدر المال العام بمبالغ تقترب من ربع تريليون دينار عراقي.

وأضافت أن «عملية القبض على المدانة تمت بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية، إذ تمت العملية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، بعد تواريها عن الأنظار لعدة سنوات».

وأشار البيان إلى أن «القضاء كان قد أصدر بحق ابتسام عدة أحكام بالسجن غيابياً بموجب المادة (316) من قانون العقوبات العراقي، التي تعاقب على جرائم الاختلاس والإضرار العمدي بالمال العام».

وبحسب البيان الرسمي، فإن مجموع الأموال التي قررت المحكمة استردادها من المدانة في القضايا المكتملة بلغ أكثر من 211 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 160 مليون دولار أمريكي، في حين لا تزال 10 قضايا أخرى بحقها قيد التحقيق.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأحكام تم إصدارها بناءً على «أدلة قطعية وإثباتات قانونية» تؤكد تورط المدانة في عمليات تلاعب مالي أثناء إدارتها المصرف الزراعي في محافظة ميسان.