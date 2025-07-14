أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر سقوط أرجوحة بمركز ألعاب ترفيهية بمدينة مرتيل، التابعة لعمالة المضيق الفنيدق في المغرب.

وأدى خلل تقني في أرجوحة إلى فقدان المقصورة توازنها، ما تسبب في الحادث، الذي استدعى تدخلاً عاجلاً من فرق الشرطة والوقاية المدنية، بحسب مصادر محلية.

وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الضرورية، وسط أنباء غير مؤكدة عن إصابة أحد الضحايا بجروح بليغة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً توثق الحادثة، وسط غياب أي تعليق رسمي حتى اللحظة لتوضيح الملابسات الدقيقة وعدد المصابين الفعلي.

وتأتي الحادثة في ذروة موسم الصيف، حيث تشهد الحديقة الترفيهية إقبالاً كثيفاً من الزوار.