حذر تقرير طبي من 4 علامات بارزة، قد تكون مؤشراً على تلف الكبد تتطلب تدخلاً طبياً سريعاً. العلامة الأولى: التعب المستمر غير المبرر، الذي قد يكون نتيجة اختلال في وظائف الكبد الحيوية. الثانية: الغثيان المتكرر والشعور بالانزعاج في منطقة البطن، خصوصاً أسفل الأضلاع اليمنى. وتعد العلامة الثالثة الأكثر وضوحاً، وهي: اصفرار الجلد والعينين، المعروف باليرقان. العلامة الرابعة: انتفاخ غير طبيعي في البطن أو الساقين نتيجة احتباس السوائل. ويؤكد الخبراء، أن ظهور أي من هذه الأعراض يستدعي فحصاً شاملاً للكبد، نظراً إلى أهمية الكشف المبكر في تجنب المضاعفات الخطيرة. وتزداد احتمالية هذه العلامات لدى الأشخاص المصابين بالسمنة أو مرضى السكري أو المدمنين على الكحول، وكذلك من يتناولون أدوية تؤثر على الكبد لفترة طويلة دون متابعة طبية. ويُوصى بالحفاظ على نمط حياة صحي والابتعاد عن الممارسات التي تؤدي إلى تدهور وظائف الكبد، مع ضرورة إجراء تحاليل دورية للكشف المبكر.