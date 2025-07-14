أظهرت أبحاث طبية حديثة، أن تمارين القوة تُعدّ وسيلة فعّالة لتخفيض خطر الإصابة بسرطان الثدي بين النساء. وبحسب دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للطب الوقائي، فإن الإناث اللاتي مارسن تمارين تقوية العضلات بانتظام، مثل رفع الأثقال أو استخدام أجهزة المقاومة، انخفضت لديهن معدّلات الإصابة بنسبة تراوحت بين 10 و15% مقارنة بمن لا يخضعن لأي نشاط مماثل.تتركّز الفائدة الرئيسية في تأثير تلك التمارين على تحسين التمثيل الغذائي وتقوية العضلات، مما يساهم في خفض مستويات الهرمونات كالإستروجين والأنسولين، العوامل التي تلعب دورًا رئيسيًا في تطور سرطان الثدي. بالإضافة إلى ذلك، يرفع النشاط العضلي من الحساسية للإنسولين ويُعزّز عملية حرق الدهون، ما يسهم في تنظيم الوزن وتقليل الالتهابات المزمنة التي قد ترفع خطر السرطان.ويلفت الباحثون الانتباه إلى أن التمارين لا يجب أن تكون مكثّفة، بل يكفي مزيج بسيط من المقاومة المتوسطة مرتين أسبوعيًا لمدة 20 – 30 دقيقة، لتحقيق تلك الفوائد.