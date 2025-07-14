أثار شاب صيني جدلًا واسعًا بعد أن انتحل شخصية طالبة جامعية، متنكرًا بزي نسائي لدخول قاعة الامتحان بدلاً عنها. الواقعة جرت في إحدى جامعات مدينة ناننينغ، حين لاحظ المراقبون ملامح غير مألوفة في «الطالبة»، ما دفعهم للتحقق ومراجعة كاميرات المراقبة.الكشف، أثبت أن الشاب تلقى أجرًا مقابل تأدية الاختبار نيابة عن الطالبة، ليتم استدعاء الشرطة وفتح تحقيق رسمي.القضية أثارت تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل، وسط دعوات لفرض رقابة مشددة على لجان الامتحانات. وتواجه الطالبة والمنتحل تهمًا قانونية قد تصل إلى الحبس، في وقت أكدت فيه الجامعة، أن الإجراءات الأمنية سيتم تعزيزها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.