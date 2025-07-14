يبدو أن المصائب لا تأتي فرادى على الإعلامية مها الصغير، إذ ما إن خرجت من دائرة الأضواء بانفصالها عن الفنان أحمد السقا، حتى وجدت نفسها في مواجهة موجات متلاحقة من الجدل، آخرها اتهام سويسري جديد بسرقة عمل فني واستخدامه تجارياً دون إذن، في واقعة تُضاف إلى سجل متضخم من الاتهامات المرتبطة بالملكية الفكرية.الفضيحة بدأت من أوروبا، حيث نشر فنان سويسري شهير عبر حسابه الرسمي صورة لعمله الفني الأصلي، مؤكداً أن مها الصغير، استخدمته ضمن تصاميم ماركة تحمل اسمها، دون أي تصريح أو تواصل. ولم تكن هذه المرة الأولى، فقد سبقتها الفنانة الدنماركية «ليزا لاك نيلسون»، التي اتهمت مها باستخدام لوحتها الشهيرة «I Made Myself Some Wings» في برنامج تلفزيوني، قبل أن تعترف الأخيرة بالخطأ وتقول: «أخطأت في حق نفسي».لاحقًا، انضم فنان فرنسي وآخر ألماني إلى سلسلة الاتهامات، ما كشف نمطاً مقلقاً في تعاطي الإعلامية مع حقوق الآخرين. ولم تنجُ حتى البرامج التلفزيونية التي تظهر فيها من آثار الأزمة، إذ وجدت مقدمة برنامج «معكم» نفسها في موقف محرج دفعها لنشر توضيح سريع احتراماً للمشاهدين.ورغم محاولة مها الصغير، امتصاص الغضب الجماهيري، إلا أن الضجة التي أثيرت على وسائل التواصل، والانتقادات التي طالتها من أوساط فنية وقانونية، تشير إلى أزمة أعمق: غياب ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية لدى بعض الشخصيات العامة.الهيئة المصرية لتنظيم الإعلام، أعلنت فتح تحقيق فوري، لكن يبدو أن مها باتت مطالبة الآن بأكثر من اعتذار.. مطالبة بإعادة تعريف صورتها المهنية، ومواجهة السؤال الأصعب: هل كانت هذه أخطاء فردية أم نهجاً ممنهجاً طيلة الوقت؟!