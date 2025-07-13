أطلقت «قوقل» ميزة «تحويل الصور إلى مقاطع فيديو» عبر روبوت الذكاء الاصطناعي Gemini في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ميزة تتيح للمستخدمين تحويل صورهم المفضلة إلى مقاطع فيديو متحركة مدتها 8 ثوانٍ، مع إمكانية إضافة الصوت والمؤثرات السمعية.

وتتوفر هذه الميزة الجديدة لمشتركي خطتَي Google AI Ultra وGoogle AI Pro، بدءاً من اليوم، في مختلف أنحاء المنطقة. ويأتي ذلك ضمن جهود «قوقل» لتوفير أدواتها الإبداعية المتقدمة لمجتمع صناع المحتوى والفنانين المحليين.

ويكفي لاستخدام الميزة اختيار «مقاطع الفيديو» من قائمة الأدوات في خانة الإدخال، ثم رفع صورة ثابتة وإضافة وصف نصي إلى المشهد المطلوب، مع إمكانية تحديد التعليمات الصوتية. وبعدها، يُنشئ Gemini مقطع فيديو متكاملاً يتضمن حركة بصرية وصوتاً متزامناً. وتوفر الأداة مرونة كبيرة للمبدعين لتحريك العناصر اليومية، أو إضفاء الحيوية على الرسومات واللوحات، أو محاكاة مشاهد الطبيعة.

وفي السياق ذاته، أعلنت «قوقل» إطلاق أداة Flow في المنطقة، والمتوفرة أيضاً باللغة العربية. وتعد Flow أول أداة لصناعة الأفلام بالذكاء الاصطناعي صُممت بنحو خاص للاستفادة من النماذج المتقدمة مثل Veo وImagen وGemini، وتتيح للمستخدمين إنتاج مشاهد سينمائية احترافية بسهولة ومرونة.

وتشمل أداة Flow مزايا احترافية مثل التحكم في الكاميرا لضبط الحركة وزوايا التصوير، ومُحرر المشاهد (Scenebuilder) لتحرير المشاهد بسلاسة أو تمديدها بشكل متسق من ناحية الحركة والشخصيات، إضافة إلى إدارة المحتوى لتسهيل تنظيم العناصر والإرشادات المستخدمة في كل مشروع.

ووفقاً لما ذكرته «قوقل» في بيانها الرسمي فقد سجلت منصتا Gemini وFlow أكثر من 40 مليون فيديو مُنشأ بنموذج Veo3 خلال الأسابيع السبعة الماضية فقط، ما يعكس الإقبال الكبير على الأدوات الإبداعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

ويمكن للمستخدمين في الدول العربية الآن تجربة هذه الأدوات من خلال الاشتراك في خطة Google AI Ultra أو Google AI Pro.