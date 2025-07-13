تعرّض راعي أغنام لهجوم عنيف من قبل دبٍّ بريٍّ في قرية أورە العراقية التابعة لمنطقة كاني ماصي الحدودية شمال محافظة دهوك والمحاذية لتركيا، اليوم (الأحد)، حسبما ذكرته وسائل إعلام عراقية.

وأوضح شهود عيان لوسائل الاعلام أن الحادثة وقعت أثناء قيادة الراعي لقطيع أغنامه في منطقة جبلية وعرة قرب القرية، إذ باغته الدب وهاجمه بشكل مفاجئ.

وأشاروا إلى أن الراعي حاول مقاومة الهجوم والدفاع عن نفسه بوسائل بدائية، إلا أن الدب تمكن من إصابته بعضات عميقة عدة في أنحاء مختلفة من جسده.

وأضافوا أن الراعي تم نقله في البداية إلى المركز الصحي في كاني ماصي لتلقي الإسعافات الأولية، قبل أن يتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ في دهوك؛ نظراً لخطورة إصاباته وحاجته إلى عناية طبية متقدمة.