اعتمد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المصري محمد عبداللطيف، اليوم (الأحد)، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2024 / 2025.

الامتحانات التي أُجريت خلال الفترة من 22 مايو إلى 23 يونيو 205، تقدم لها (849,533) طالب وطالبة في (2,648) لجنة.

بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التعليم المصرية، أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، أنه بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين (595,848) طالب وطالبة، بنسبة (70,47%)، فيما بلغ عدد الراسبين (44,928) طالب وطالبة، بينهم (204,761) لهم حق دخول الدور الثاني.

وأوضح نائب الوزير أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، إذ تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفني لتصل إلى 25 شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة (3) سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية).

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالأتي:

- نظام 5 سنوات: حضر 18,938 طالباً (4 شهادات) بنسبة نجاح 89.66%

- نظام 3 سنوات - عام حضر 497,952 طالباً (٤ شهادات) بنسبة نجاح 63.59%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج حضر 10,123 طالباً (٤ شهادات) بنسبة نجاح 84.67%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر 249,386 طالباً (٤ شهادات) بنسبة نجاح 89.63

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر 3,261 طالباً (٤ شهادات) بنسبة نجاح 80.65%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام 5 سنوات حضر 56 طالباً شهادة واحدة بنسبة نجاح 98.21

- نظام 3 سنوات إعداد مهني حضر 54,435 طالباً (3 شهادات) بنسبة نجاح 32.51

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات - 11,384 طالباً بنسبة نجاح 85.48%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 5 سنوات - 2 طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين 595,848 طالباً / طالبة بنسبة (70.47%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني 204761 طالباً / طالبة بنسبة (24.22%) إجمالي الراسبين 44928 طالباً / طالبة بنسبة ( 5.31%)

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام 2025 تليفونيا الذين بلغ عددهم 34 طالباً / طالبة (25) طالبة + 9 (طلاب من 14 محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية. السويس.

وأكد وزير التعليم، أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلية والدولية، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلى سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبه في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.