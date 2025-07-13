أدخلت الحكومة اليابانية قواعد جديدة تُلزم الشركات باتخاذ تدابير وقائية لحماية موظفيها من ضربات الشمس، وذلك في ظل ارتفاع مقلق في عدد الوفيات الناتجة عن الحرارة الشديدة خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن كشفت التحقيقات أن العديد من الوفيات في أماكن العمل نجمت عن تأخر اكتشاف أعراض ضربات الشمس أو استجابات غير كافية من قبل أصحاب العمل.

وتفرض القواعد التي دخلت حيز التنفيذ، على الشركات اتخاذ إجراءات فورية للوقاية من ضربات الشمس، مع فرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 500,000 ين (حوالى 3,400 دولار أمريكي) في حالة عدم الالتزام.

وتشهد اليابان ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال فصل الصيف، إذ سجلت صيف 2024 أعلى درجات الحرارة منذ بدء التسجيلات في عام 1898، مما أدى إلى 31 وفاة بسبب ضربات الشمس في أماكن العمل، وهو الرقم الثالث على التوالي الذي يتجاوز 30 وفاة سنويًا.

وبلغ إجمالي الحوادث المرتبطة بضربات الشمس في العمل 1,257 حالة في عام 2024، وهو رقم قياسي بحسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية اليابانية، وأظهر تحليل لـ 103 وفيات بين عامي 2020 و2023 أن 70% من الضحايا كانوا يعملون في الهواء الطلق، وأن 78 حالة شهدت تأخرًا في اكتشاف الأعراض، بينما كان الاستجابة غير الكافية عاملاً في 41 حالة وفاة.

وتُلزم القواعد الجديدة، التي تم تعديلها بموجب قانون السلامة والصحة المهنية، الشركات بتعيين شخص مسؤول في كل مكان عمل للإبلاغ عن حالات ضربات الشمس المحتملة، ووضع إجراءات لمنع تفاقم الأعراض، مثل إيقاف العمل فورًا، تبريد الموظف، وضمان تقديم الدعم الطبي، كما يتعين على الشركات إبلاغ العمال بهذه الترتيبات.

وتنطبق هذه الإجراءات على العاملين لمدة 60 دقيقة متواصلة أو أربع ساعات يوميًا في درجات حرارة تتجاوز 31 درجة مئوية، أو 28 درجة مئوية وفقًا لمؤشر الحرارة العالمي (WBGT) الذي يأخذ في الاعتبار عوامل مثل الرطوبة.

ووفقًا لوزارة البيئة اليابانية، بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة في اليابان 2,033 في صيف 2024، معظمها بين كبار السن، إذ شكلوا أكثر من 80% من الضحايا، وأظهرت البيانات أن 90% من الذين توفوا في منازلهم لم يستخدموا مكيفات الهواء، مما دفع الحكومة إلى تعزيز الجهود لتوعية العامة بأهمية استخدام التكييف والترطيب.

وأشادت أوساط مهنية بالتشريعات الجديدة، معتبرة إياها خطوة ضرورية لحماية العمال في ظل تغير المناخ. وقالت يوري هوسوكاوا، أستاذة مشاركة في جامعة واسيدا: «السياسة الجديدة لديها إمكانات كبيرة لتقليل الوفيات الناتجة عن ضربات الشمس الجهدية»، ومع ذلك، أعربت بعض الشركات الصغيرة عن قلقها من التكاليف المرتبطة بتطبيق هذه الإجراءات، مثل توفير معدات التبريد أو إعادة تنظيم أماكن العمل.