أعلنت شركة قوقل صفقة كبرى لترخيص تقنية أداة البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي «ويندسرف Windsurf»، بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مصادر مطلعة. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي «قوقل» لتعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتحديداً في تطوير أدوات البرمجة الوكيلة، لتظل في صدارة السباق التكنولوجي العالمي.

وفي سياق متصل، أكدت «قوقل» تعيين فارون موهان، الرئيس التنفيذي لشركة ويندسرف، ودوغلاس تشين، المؤسس المشارك، إلى جانب عدد من أعضاء فريق البحث والتطوير في ويندسرف، للانضمام إلى قسم «ديب مايند Google DeepMind». وتهدف هذه الخطوة إلى دمج خبرات النخبة في مجال الذكاء الاصطناعي لتطوير نماذج برمجية متقدمة، مثل نموذج «جيميني Gemini»، الذي يُعد أحد أبرز نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة حالياً.

ووفقاً لتصريحات كريس باباس، المتحدث باسم «قوقل»، لموقع «ذا فيرج»، فإن هذه الصفقة تمثل استثماراً استراتيجياً في تعزيز قدرات قوقل في تقديم أدوات ذكاء اصطناعي متقدمة للمطورين. وأضاف: «نحن متحمسون لاستقطاب مواهب استثنائية من فريق ويندسرف، مما سيسهم في تسريع تطوير حلول البرمجة الوكيلة في ديب مايند».

كما أشار إلى أن نموذج «جيميني» سيستفيد من هذا الدمج لتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات المطورين على مستوى العالم.

من جانبهما، عبّر موهان وتشين في بيان مشترك عن سعادتهما بالانضمام إلى «قوقل ديب مايند»، مؤكدين فخرهما بإنجازات ويندسرف خلال السنوات الأربع الماضية. وأضافا: نتطلع إلى المرحلة القادمة مع فريق عالمي المستوى، حيث سنواصل دفع حدود الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وتشير المصادر إلى أن «ويندسرف»، التي تأسست عام 2021، طورت تقنيات متقدمة للبرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما جعلها هدفاً استراتيجيّاً لـ «قوقل» في ظل المنافسة المتزايدة مع شركات مثل مايكروسوفت وأمازون.

تأتي هذه الصفقة في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي تنافساً محموماً، حيث تسعى الشركات الكبرى إلى تعزيز قدراتها في تطوير أدوات البرمجة الذكية التي تُستخدم في تطبيقات متنوعة، من تطوير التطبيقات إلى إدارة الأنظمة السحابية. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة الأبحاث «غارتنر»، من المتوقع أن يصل سوق أدوات الذكاء الاصطناعي للبرمجة إلى قيمة 50 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يبرز أهمية هذه الصفقة لـ«قوقل».

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن «قوقل» تخطط لدمج تقنيات ويندسرف في منصاتها الحالية، مثل Google Cloud وأدوات المطورين، لتقديم حلول متكاملة تسهل عمليات البرمجة الآلية وتحسن الكفاءة. كما أطلقت «قوقل» أخيراً خدمة اشتراك VIP لأدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يعكس استراتيجيتها لاستهداف المطورين والشركات الكبرى.

وتُعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة «قوقل» في سوق الذكاء الاصطناعي، خصوصاً مع تصاعد التحديات من منافسين مثل OpenAI وAnthropic. كما أن استقطاب فريق ويندسرف يعزز قدرات «ديب مايند» في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي متقدمة، مما قد يؤدي إلى إطلاق أدوات جديدة في المستقبل القريب. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المستثمرين في استراتيجية قوقل طويلة الأمد في مجال الذكاء الاصطناعي.