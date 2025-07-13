كشفت مصادر إعلامية، عن تسجيل دويتو غنائي جديد يجمع بين الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان فضل شاكر، داخل مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، بعنوان «حدوتة». وأكدت كاتبة الأغنية جمانة جمال، عبر حسابها في منصة «X»، أن الأمور «ضبطت»، ما يشير إلى تجاوز العقبات التي كانت تحول دون دخول شيرين للمخيم سابقاً. ويأتي هذا التعاون بعد سنوات من غياب فضل شاكر عن الساحة الفنية بسبب الظروف الأمنية، فيما يبدو أن هذا العمل يمثل إعادة إحياء فنية له، بدعم من شيرين التي أبدت حماسة للمشاركة. الأغنية من كلمات جمانة جمال، وألحان بلال سرور، ومن المتوقع أن يتم تصوير الفيديو كليب داخل المخيم نفسه. هذا التعاون غير المألوف أثار اهتمام المتابعين، خصوصاً أنه يجمع صوتين أثارا الجدل والنجاح في مراحل متفرقة. ولم تُعلن بعد أي تفاصيل إضافية بشأن موعد الطرح الرسمي للأغنية، وسط ترقب واسع من جمهور الفنانين لما قد يحمله هذا اللقاء الفني من أبعاد جديدة على الساحة الغنائية.