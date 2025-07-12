أعلن المركز الوطني للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة في الولايات المتحدة تسجيل أكثر من 2174 مشاهدة لأجسام طائرة مجهولة الهوية (UFOs) خلال النصف الأول من عام 2025، وهو رقم يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنوات السابقة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «The Hill»، فإن هذه الأرقام تتجاوز بشكل كبير عدد المشاهدات المسجلة في الفترة ذاتها من عام 2024 (1492 مشاهدة) وعام 2023 (2077 مشاهدة)، ما يعكس تصاعداً غير مسبوق في الاهتمام بهذه الظواهر الغامضة.

ويعد المركز الوطني للإبلاغ عن الأجسام الطائرة المجهولة منظمة غير ربحية تأسست عام 1974، يعمل على جمع وتحليل تقارير المشاهدات الجوية غير المفسرة من الجمهور والطيارين والمسؤولين العسكريين، وقد أشار المركز إلى أن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بتحسن تقنيات المراقبة، وزيادة الوعي العام، أو ربما بظواهر غير مفسرة فعلياً.

وتشمل الحالات البارزة مشاهدات في ولاية نيويورك، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 60 جسماً طائراً مجهول الهوية، بما في ذلك مشاهدة في تشيستر بتاريخ 25 مارس الماضي، حيث رصد شاهد عيان كرتين بيضاويتين تتحركان بسرعة فائقة وتغيران مسارهما بشكل مفاجئ بزاوية 90 درجة دون تباطؤ.

وتعتبر ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة، أو ما يُعرف الآن بـ«الظواهر الجوية غير المحددة»، ليست جديدة، فقد بدأ الاهتمام بها يتصاعد منذ أواخر الأربعينات بعد رؤية كينيث آرنولد الشهيرة عام 1947، التي أطلقت مصطلح «الأطباق الطائرة»، وخلال الحرب الباردة، أثارت هذه الظواهر قلق الحكومة الأمريكية خشية أن تكون مركبات تابعة للاتحاد السوفيتي، ومع ذلك، أنهت الولايات المتحدة تحقيقاتها الرسمية في الظاهرة عام 1969 بتقرير كوندون، الذي خلص إلى عدم وجود تهديد أمني واضح.

وفي السنوات الأخيرة، عادت الظاهرة إلى الواجهة مع تقارير من البنتاغون ومكتب مدير المخابرات القومية، حيث تم الإبلاغ عن أكثر من 500 حالة حتى عام 2023، مع بقاء العديد منها دون تفسير، كما أثارت مشاهدات حديثة في ولايات مثل نيوجيرسي ونيويورك جدلاً واسعاً، خاصة بعد دعوات الرئيس دونالد ترمب لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد هذه الأجسام.

ورغم زيادة أعدادها، تؤكد السلطات أن العديد من هذه المشاهدات قد تكون ناتجة عن طائرات مسيرة، بالونات، أو ظواهر جوية طبيعية، بينما تظل نسبة صغيرة غامضة تماماً.