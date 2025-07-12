سُجلت 11 منطقة عراقية في الساعة الثامنة من صباح اليوم (السبت) ضمن المناطق الأعلى في معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.ونشرت محطة «بلاسيرفيل» في كاليفورنيا الأمريكية جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات حرارة في العالم.وأظهر الجدول أن منطقة مطار البصرة الدولي في العراق سجلت أعلى درجة حرارة في العالم 49.3 درجة مئوية، تليها في المرتبة الثانية «عبادان» في إيران 49 درجة مئوية، وفي المرتبة الثالثة مدينة الناصرية في العراق 48.8 درجة مئوية، وجاءت مدينة العمارة العراقية رابعاً بـ48.3 درجة مئوية، و«خانقين» في العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية.وبحسب الجدول أيضاً جاءت مدينة «الأهواز» في إيران سادساً، وسجلت درجة حرارة 48.2 درجة مئوية، وجاءت مدينة «النجف» في العراق سابعاً بدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة مئوية، ثم جاءت «بدرة» في العراق ثامناً بدرجة حرارة بلغت 48.2 درجة.واحتلت مدينة «البصرة» في العراق المرتبة التاسعة بدرجة حرارة 48.1 درجة مئوية، وجاءت منطقة «ديزفول» في إيران عاشراً بدرجة حرارة 48 درجة مئوية، تليها منطقة «الكوت - الحي» في العراق في المرتبة الـ11 بدرجة حرارة 47.9 درجة مئوية.وتبوأت مدينة «علي الغربي» في العراق المرتبة الـ12 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، وجاءت «كربلاء» بالمرتبة الـ13 بدرجة حرارة بلغت 47.8 درجة مئوية، ومنطقة مطار «الكويت الدولي» في الكويت الـ14 بدرجة حرارة 47.8 درجة مئوية، تليها مدينة «الرفاعي» في العراق بالمرتبة الأخيرة بدرجة حرارة 47.7 درجة مئوية.