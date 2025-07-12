أعلن المطرب المصري حمادة هلال، اعتذاره عن إحيائه حفل غنائي بشكل مفاجئ، كان من المقرر أن يحييه مساء اليوم السبت الموافق 12 يوليو بمنطقة الساحل الشمالي.

ونشر حمادة هلال، البوستر الرسمي للحفلة، على خاصية ستوري على حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، كاشفاً أن سبب الاعتذار تعرّض والده لوعكة صحية طارئة استدعت وجوده بجانبه.

وكتب هلال في منشوره: «بعتذر لكل الناس الجميلة اللي كانت جاية حفلة بكرة، الله يشفي أبويا ويشفي كل مريض، وإن شاء الله نحدد ميعاد جديد قريبًا وأشوفكم على خير»، مؤكدًا أن صحة والده تأتي في المقام الأول.

وعلى جانب آخر، يستعد حمادة هلال لتصوير الجزء السادس من مسلسل المداح، بعد نجاح الأجزاء السابقة، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان لعام 2026.

يذكر أن مسلسل المداح 5، يعد آخر أعمال حمادة هلال الدرامية، التي عرضت في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، ودارت أحداث العمل في إطار رعب تشويقي، ويستكمل قصة صابر المداح الذي يدخل في صراعات دائمة مع الجن، من أجل التغلب عليهم والتخلص من شرورهم التي تهدده وتهدد أهله، كما شهد هذا الجزء العديد من المفاجآت.

شارك في الجزء الخامس رفقة حمادة هلال، كل من غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محيى الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري وغيرهم، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.