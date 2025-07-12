سجلت الولايات المتحدة في عام 2024 أعلى حصيلة لعمليات القتل على يد قوات الشرطة منذ أكثر من عقد، حيث بلغت 1260 حالة، وفقاً لتقرير صادر عن مشروع «Mapping Police Violence».

وتُظهر البيانات أن السود الأمريكيين يواجهون مخاطر غير متناسبة، حيث يُقتلون بمعدل يزيد عن ضعفي معدل البيض. وهو رقم، يمثل زيادة طفيفة عن العام السابق، ويعكس أزمة مستمرة في استخدام القوة المفرطة من قبل الشرطة، على الرغم من الجهود المبذولة للإصلاح بعد مقتل جورج فلويد في عام 2020.

ووفقاً للتقرير، قُتل 1260 شخصاً على يد الشرطة في الولايات المتحدة خلال عام 2024، بزيادة قدرها حوالى 0.3% عن عام 2023 الذي سجل 1232 حالة، وجعلت هذه الأرقام عام 2024 الأكثر دموية منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2013.

وتشمل هذه الحالات القتل بالرصاص، واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي (التيزر)، والقوة البدنية، وحتى الدهس بسيارات الشرطة، مع وجود 10 أيام فقط خلال العام لم تسجل فيها أي حالات قتل على يد الشرطة.

وتُظهر البيانات أن 64% من عمليات القتل وقعت أثناء الاستجابة لمكالمات طوارئ (911) تتعلق بجرائم غير عنيفة أو حالات لم يُبلغ فيها عن أي جريمة، مثل توقيفات المرور أو طلبات فحص السلامة، كما أن 20% من الضحايا أظهروا علامات على اضطرابات عقلية.

وتُشير الإحصاءات إلى أن السود الأمريكيين، الذين يشكلون حوالى 14% من السكان، يُقتلون بمعدل 2.9 مرة أعلى من البيض، بينما يواجه السكان الأصليون وهاواي الأصليون مخاطر أعلى تصل إلى 7.6 مرة مقارنة بالبيض.

وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة التي أعقبت مقتل جورج فلويد وتعهدات بإصلاحات شاملة، تُظهر البيانات أن الإصلاحات الجزئية، مثل زيادة استخدام كاميرات الجسم وتدريبات نزع التصعيد، لم تحقق تأثيراً كبيراً، ففي عام 2024، لم يُتهم سوى أقل من 3% من الضباط المتورطين في عمليات القتل بارتكاب جريمة، مع ملاحظة أن المدعين العامين من السود، وخاصة النساء، كانوا أكثر ميلًا لتوجيه اتهامات في مثل هذه الحالات.

وبدأ مشروع «Mapping Police Violence» في عام 2013 لتوثيق عمليات القتل على يد الشرطة في ظل غياب قاعدة بيانات وطنية رسمية، حيث فشل الكونجرس في تنفيذ تعليمات عام 1994 بتجميع إحصاءات حول استخدام القوة المفرطة، وتشير تقديرات مكتب إحصاءات العدل إلى أن المتوسط السنوي لعمليات القتل «المبررة» كان حوالى 930 حالة، لكن الأرقام الحقيقية قد تصل إلى 1240 حالة سنوياً إذا أُخذت الوكالات غير المبلغة في الاعتبار.

ومنذ مقتل مايكل براون في فيرجسون عام 2014، الذي أثار حركة «Black Lives Matter»، ارتفعت عمليات القتل على يد الشرطة تدريجياً، من حوالى 1000 حالة سنوياً بين 2014 و2019 إلى 1232 في 2023 و1260 في 2024.