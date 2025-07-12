أكدت شرطة لندن أن التحقيقات مازالت مستمرة للتعرف على قاتل مواطن بريطاني يدعى بلو ستيفنز يبلغ من العمر 24 عاماً.

بلو ستيفنز، وهو أب لطفلين، تعرض للطعن حتى الموت عندما حاول صد لص مسلح كان يحاول سرقة ساعته الذهبية الثمينة خارج فندق وكازينو في نايتسبريدج وسط لندن.





وفتحت شرطة العاصمة تحقيقًا في جريمة قتل عقب حادثة الطعن. وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالًا في الساعة 9:24 مساءً «بتقارير من أفراد من الجمهور عن حادثة طعن».

وحضر الضباط إلى مكان الحادث حيث عثروا على رجل مطعون يبلغ من العمر 24 عامًا. وتم تأمين مسرح الجريمة ونصب خيمة جنائية خارج الكازينو.





وأفادت الشرطة بأنه تم إخطار أقرب أقارب بلو، بأنهم يتلقون الدعم من ضباط متخصصين. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص.

وكان بلو ستيفنز وشريكته، بعد تناولهما العشاء في الخارج، عائدين إلى فندق وكازينو بارك تاور، الذي تبلغ تكلفة إقامتهما فيه 420 جنيهًا إسترلينيًا لليلة الواحدة، في نايتسبريدج، لندن، مباشرةً مقابل متجر هارفي نيكولز.





ويُعتقد أن الزوجين كانا عائدين سيرًا على الأقدام إلى سيارتهما BMW X3، التي كانت متوقفة على بُعد 100 متر فقط، عندما تعرض بلو للهجوم.

وكسرت والدة بلو المُحطمة صمتها وهي تُنعي ابنها الراحل، وقالت تشارلي شيريدان: «كان يُنير قلبي كلما رأيته. ابني الوحيد. عشت من أجله، لا أستطيع التوقف عن البكاء. ولا أستطيع التنفس».

وأضافت في منشور على «فيسبوك»: «أرجوكم. أريده أن يعود».





وتركت تايلا ماري، زوجة بلو، التي كانت معه وقت مقتله، رسالة اليوم في موقع الحادث جاء فيها: «إلى بلو. نحن محطمون تماماً بدونك. لقد أخذتَ جزءاً من قلبي معك. جزء مني رحل معك. أحبك أكثر من أي شخص آخر في هذا العالم».

ونشرت جينا، شقيقة بلو، على مواقع التواصل الاجتماعي: «لا أصدق أنني أكتب هذا، لكن أرقد في سلام يا أخي، أحبك من كل قلبي وإلى الأبد».

وأضافت: «لطالما نجحتَ في رسم البسمة أو الضحكة على وجوه الجميع، ومنحتنا كل ما لديك عندما كنا في أمسّ الحاجة إليه، والآن كل ما نحتاجه هو أنت، ولا نستطيع الحصول عليه. أخي، أحبك دائماً».





وقال المفتش أوين رينودن، قائد الشرطة في كينسينغتون وتشيلسي: «نتقدم بأحر التعازي لأحباء الضحية في أعقاب الأحداث المروعة التي وقعت الليلة الماضية»، لافتاً إلى أن محققي القيادة المتخصصة لمكافحة الجريمة، يعملون بدعم من ضباط محليين، بوتيرة متسارعة لتحديد ملابسات ما حدث. وأضاف: «نحن على علم بتقارير تفيد بأن هذه الحادثة كانت سرقة».

وتابع: «على الرغم من أن هذا التحقيق جارٍ، إلا أننا منفتحون على جميع الدوافع المحتملة، وما زالت الظروف الدقيقة قيد التحديد. نتفهم تأثير هذه الحادثة على المجتمع المحلي، وسترون ضباطاً إضافيين في المنطقة للمساعدة في الإجابة عن أي أسئلة أو استفسارات».

وكان لص ملثم هاجم مساء (الأربعاء) رجلاً وسط لندن لانتزاع ساعته الثمينة، وسدد له طعنات قاتلة بعد أن حاول الضحية مقاومة اللص.

وقال شهود عيان إن ملثماً حاول انتزاع ساعة ذهبية من أحد المارة قبل أن يطعنه حتى الموت -أمام زوجته - خارج فندق وكازينو بارك تاور ذي الخمس نجوم، الذي تبلغ تكلفة الليلة فيه 1650 جنيهاً إسترلينياً، ويقع بالقرب من متجر هارفي نيكولز في نايتسبريدغ.

ووصف آخرون الجريمة: «كان الزوجان يسيران على الرصيف وحاول الرجل الثلاثيني الدفاع عن نفسه لكن اللص أخذ السكين وطعنه في صدره، وهرب على دراجة نارية».

وقال عامل في فندق فاخر بالقرب من مسرح الجريمة: «رأيت الرجل ملقى على الرصيف، وكانت امرأة تحاول مساعدته وتبكي. كان هناك الكثير من الدماء. وكان يرتدي قميصاً أبيض أو كريمي اللون. لقد كان فاقداً للوعي. وقال العامل إنه يعتقد أن المهاجم كان على دراجة كهربائية».