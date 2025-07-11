اندلع حريق هائل، اليوم الجمعة، في مصنع للمنظفات والكيماويات بمنطقة الروبيكي الصناعية التابعة لمدينة بدر في محافظة القاهرة، مما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان الأسود الكثيف في سماء المنطقة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد باشتعال النيران في المصنع، وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث مدعومة بأكثر من 15 سيارة إطفاء و4 خزانات مياه إستراتيجية بسعة 35 و15 طنًا للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

واجهت فرق الإطفاء صعوبات كبيرة في السيطرة على الحريق بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال داخل المصنع، إلى جانب ارتفاع درجات الحرارة التي فاقمت من الوضع، ونتيجة للأدخنة السامة المتصاعدة، أصيب سبعة من أفراد الحماية المدنية بحالات اختناق، تلقى ستة منهم العلاج في موقع الحادث، بينما نُقل أحدهم إلى مستشفى بدر لتلقي العلاج بسبب إصابته بحروق.

تم فرض كردون أمني حول المنطقة لمنع اقتراب المواطنين حفاظًا على سلامتهم، كما تم فصل التيار الكهربائي وإغلاق منافذ الغاز في المنطقة المحيطة لتقليل المخاطر، وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإخماد الحريق بالكامل، فيما تجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة للكشف عن أسباب الحادث من خلال تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان للتحقق من وجود شبهة جنائية.

وتُعدّ مدينة بدر، الواقعة شرق محافظة القاهرة، واحدة من المدن الصناعية الرئيسية في مصر، حيث تضم العديد من المصانع في قطاعات متنوعة مثل المنظفات، الكيماويات، العطور، والمواد البلاستيكية، وشهدت المدينة خلال السنوات الأخيرة عدة حوادث حرائق في مصانعها، منها حريق مصنع عطور في مايو الماضي، وحريق آخر في مصنع كرتون في أبريل 2025، مما أثار تساؤلات حول إجراءات السلامة الصناعية والامتثال لمعايير الأمان في هذه المنشآت.

وتجري النيابة العامة تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات الحريق، مع التركيز على معايير السلامة في المصنع، بما في ذلك وجود أنظمة إنذار وإطفاء مبكرة، ومدى التزام المصنع باشتراطات الأمن الصناعي.