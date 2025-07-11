قدم عميد معهد القلب القومي في مصر سابقًا، الدكتور جمال شعبان، «الوصايا العشر» للوقاية من الجلطات القلبية، مؤكدًا أن الحماية تبدأ منذ الطفولة وليست مقتصرة على من تجاوزوا الأربعين.

ودعا شعبان، في منشور له على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إلى تبني نمط حياة صحي يعتمد على التغذية المتوازنة، الرياضة المنتظمة، والمتابعة الطبية الدورية لضمان صحة الشرايين والوقاية من الأزمات القلبية.

الوصايا العشر للوقاية من الجلطات:

1 - تناول طعام صحي:

اختر الأطعمة الغنية بالخضروات والفواكه، وقلل من النشويات، السكريات، والدهون الحيوانية والمهدرجة. اعتد على الأطعمة المشوية أو المسلوقة، وتجنب المقليات، الوجبات السريعة، والمشروبات الغازية، مع الإكثار من شرب الماء.

2 - الحفاظ على وزن مثالي:

تجنب السمنة وزيادة الوزن لتقليل الضغط على القلب.

3 - ممارسة الرياضة بانتظام:

مارس المشي 45 دقيقة يوميًا لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

4 - تنظيم الوجبات:

تناول إفطارًا مبكرًا، غداءً قبل الساعة 5 مساءً، وعشاءً خفيفًا (مثل زبادي وفاكهة) بحلول الساعة 10 مساءً، أو الامتناع عن العشاء.

5 - النوم الجيد:

احرص على نوم كافٍ ومريح لدعم صحة الجسم.

6 - الابتعاد عن التدخين:

امتنع عن التدخين وتجنب مخالطة المدخنين، وابتعد عن جميع أنواع المخدرات.

7 - إدارة الأمراض المزمنة:

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، السكري، الكوليسترول، اليوريك أسيد، أو الصدفية، التزم بالمتابعة الطبية المنتظمة والعلاج المناسب لحماية الشرايين.

8 - الفحص الدوري:

حتى لو كنت بصحة جيدة، قم بزيارة الطبيب سنويًا لإجراء فحوصات روتينية (مثل السكر التراكمي، الكوليسترول، وظائف الكلى والكبد، صورة الدم، وفيتامين د) لاكتشاف أي مشكلات مبكرًا.

9 - تحسين الحالة المزاجية:

خصص وقتًا أسبوعيًا للخروج إلى الطبيعة لتخفيف التوتر وكسر الروتين، مما يساعد على تفريغ الطاقة السلبية وتعزيز الإيجابية.

10 - تجنب التوتر النفسي:

قلل من الضغوط النفسية والعصبية قدر الإمكان للحفاظ على استقرار القلب.

ويؤكد الدكتور جمال شعبان، أن الالتزام بهذه الوصايا يساهم في تقليل مخاطر الجلطات بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الاكتشاف المبكر لأي مشكلة صحية يعزز فعالية العلاج ويقلل من المضاعفات.

كما دعا الجميع إلى جعل هذه النصائح جزءًا من نمط حياتهم اليومي لضمان حياة صحية ونشيطة.