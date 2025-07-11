في مشروع تلفزيوني جديد ومثير، يتعاون الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل مع الكاتب والممثل الكوميدي لاري ديفيد، مبتكر مسلسل «ساينفيلد»، لتقديم مسلسل كوميدي جديد على شبكة HBO.

المسلسل، الذي لم يُحدد اسمه بعد، يتألف من 6 حلقات ويسلط الضوء على التاريخ الأمريكي بأسلوب كوميدي ساخر، احتفالاً بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وأعلنت شبكة HBO أن الفكرة بدأت برغبة الرئيس أوباما وميشيل في الاحتفال بهذه المناسبة التاريخية، لكن اتصالاً من لاري ديفيد غيّر المسار ليصبح مشروعاً كوميدياً فريداً.

سيكتب المسلسل لاري ديفيد بالتعاون مع جيف شافر، شريكه في مسلسل «كيرب يور إنثوزيازم»، الذي سيتولى أيضاً إخراج الحلقات.

في تصريح له، قال أوباما مازحاً: «لقد جالست قادة العالم وتعاملت مع مشكلات معقدة، لكن لا شيء أعادني للعمل مع لاري ديفيد!».

من جانبه، شارك ديفيد (78 عاماً) قصة طريفة عن عودته إلى التلفزيون بعد انتهاء «كيرب يور إنثوزيازم»، حيث قال إنه حاول الابتعاد عن الشهرة ليعيش حياة بسيطة كمربي نحل، لكنه اضطر للعودة بعد اختفاء نحله بشكل غامض.

المسلسل سيضم نجوماً من مسلسل «كيرب يور إنثوزيازم» إلى جانب ضيوف مميزين، وسيتم إنتاجه من خلال شركة «هايغر غراوند» التابعة لأوباما.

ويُعد هذا المشروع الأول للشركة خارج اتفاقيتها مع نتفليكس، التي تم توسيعها في يونيو 2024. كما يمثل عودة ديفيد إلى التلفزيون بعد عام من انتهاء مسلسله الشهير.

ولم يُحدد موعد عرض المسلسل بعد، لكن نائب رئيس البرامج في HBO أعرب عن حماسه لعودة ديفيد، مشيراً إلى أن المسلسل سيقدم نظرة فريدة على التاريخ الأمريكي.

وأضاف أن الشخصيات التي سيلعبها ديفيد لم تغير التاريخ، بل كانت مهمشة فيه، وهو ما يضيف طابعاً كوميدياً مميزاً.

يُذكر أن لاري ديفيد حصل على أكثر من 30 ترشيحاً لجوائز إيمي عن أعماله في «ساينفيلد» و«كيرب يور إنثوزيازم».

في الوقت نفسه، يواصل أوباما وميشيل نشاطهما في العمل الخيري وإنتاج المحتوى الإعلامي، حيث أصدرت ميشيل كتابها Becoming في 2018، وباراك أوباما كتابه A Promised Land في 2020، كما أطلقت ميشيل بودكاست IMO مع شقيقها كريغ روبنسون في مارس 2025.