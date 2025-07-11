في سابقة تاريخية، تم رصد نمل النار في وسط ولاية كوينزلاند الأسترالية بعد تفشٍ كبير في منجم برودميدو للفحم التابع لشركة BHP في بلدة مورانباه.

هذا الاكتشاف أثار استياء مجلس الأنواع الغازية، الذي عبر عن تساؤلات حول كيفية انتقال هذه الآفة الغازية لمسافة تقارب 800 كيلومتر من أقرب منطقة موبوءة معروفة.

وأصدر البرنامج الوطني للقضاء على نمل النار، اليوم (الجمعة)، تحذيراً للشركات والصناعات بضرورة البقاء في حالة يقظة بعد اكتشاف أعشاش النمل في مورانباه، وهي بلدة تعدين تقع على بعد نحو 150 كيلومتراً من مدينة ماكاي.

وأفاد البرنامج بأن فرق القضاء زارت المنجم في 9 يوليو، حيث تم تدمير الأعشاش باستخدام تقنية الحقن المباشر.

وأوضح البرنامج في بيان أنه سيتم تنفيذ أنشطة القضاء في المنطقة المتضررة، بما يشمل المراقبة المكثفة والعلاج على نطاق واسع، لضمان القضاء التام على نمل النار، كما يجري حالياً تحليل جيني وعمليات تتبع لمعرفة كيفية وصول النمل إلى مورانباه.

وأضاف البرنامج أن الاكتشافات خارج منطقة القضاء في جنوب شرق كوينزلاند تُعد خطيرة وتُبرز المخاطر الناجمة عن نقل المواد التي قد تحمل نمل النار.

من جانبها، أكدت شركة BHP أن حماية المجتمع هي الأولوية الأولى، مشيرة إلى أنها تعمل بالتعاون الوثيق مع البرنامج الوطني للقضاء على نمل النار لدعم الاحتواء السريع والعلاج والقضاء على هذا الاكتشاف.

يُعتبر النمل الناري الأحمر المستورد من أخطر الأنواع الغازية في العالم، ويُصنف كآفة بسبب لسعاته المؤلمة وقدرته على إلحاق أضرار بيئية وزراعية واقتصادية جسيمة.

وفي أعقاب الإعصار الاستوائي السابق ألفريد، أُدخل 23 شخصا إلى المستشفيات في كوينزلاند بسبب لسعات نمل النار الخطيرة.

وتم رصد نمل النار لأول مرة في أستراليا في كوينزلاند عام 2001، ومنذ ذلك الحين انتشر إلى أجزاء من نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا.

كما يُصنف كنوع مقيد من الفئة الأولى بموجب اتفاقية الاستجابة الوطنية للأمن البيولوجي البيئي.

بدوره، دان مجلس الأنواع الغازية هذا الانتهاك خارج المناطق الحيوية المحددة في كوينزلاند، مشيرا إلى ضرورة توفير تمويل إضافي.

وقالت مديرة المناصرة في المجلس ريس بيانتا: «نشعر بغضب بالغ، خلال الأسبوع الماضي سجلنا اكتشافاً آخر في نيو ساوث ويلز، واعتراضاً في غرب أستراليا، والآن أول تفشٍ في وسط كوينزلاند».