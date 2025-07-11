تُعد «القراءة العلاجية»، تقنية قديمة لكنها تستعيد دورها أخيراً في دعم الصحة النفسية، خصوصاً الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط. وهي تتجاوز مجرد المتعة، فالكتب المصممة لكتب المساعدة الذاتية ودفاتر التمارين تساعد المرضى على فهم أفكارهم ومشاعرهم والسلوكيات المحيطة بهم. وتفيد الروايات والشعر وحتى كتب الصور في إصلاح الذات بطريقة أكثر عمقاً عند مناقشتها مع معالج أو ضمن مجموعة، وفقاً لبحث البروفيسور جيمس كارني بجامعة لندن.وهذا الأسلوب معترف به رسمياً في بعض الدول مثل كندا، حيث تُوصف كعلاج قائم بذاته ضمن برامج الصحة النفسية منذ قرن تقريباً. والمسار الواضح هو أن القراءة وحدها لا تكفي، بل يجب استكمالها بمناقشة دقيقة لمضامينها والنقاط الشخصية التي تلامس المتلقي.