يظن البعض أن نزيف اللثة أثناء التنظيف ليس خطيراً، لكن الحقيقة مغايرة تماماً: أكدت الدكتورة ديبا تشوبرا من عيادة وايتس دينتال، أن النزيف المتكرّر قد يكون علامة على التهاب اللثة، وهو الخطوة الأولى نحو أمراض دواعم الأسنان. ويحدث غالباً نتيجة لتراكم الصلصال، أو نتيجة الاستخدام المفرط لفُرشَاء خشنة، أو النظافة القاسية.فضلاً عن ذلك، قد يتسبب ذلك الانضغاط بالبكتيريا وانتقالها إلى مجرى الدم، مما يزيد احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري.