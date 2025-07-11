يُعتبر سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين الرجال فوق سن الـ50، بسبب غياب الأعراض المبكرة التي قد تمر مرور الكرام.وعادةً تتعلق أولى العلامات بتغيرات في التبول، مثل التردد، وانخفاض تدفق البول، والشعور بأن المثانة لم تُفرغ بالكامل، إضافة إلى تكرار الرغبة في التبول خصوصاً ليلاً. بينما تظهر علامة أكثر وضوحاً في المراحل المتقدمة، مثل وجود دم في البول أو السائل المنوي، وألم دائم، أو فقدان مفاجئ للوزن.تحذير الخبراء يكمن في أن بعض هذه الأعراض قد تُفسّر خطأ على أنها تضخم حميد للبروستاتا، وهو شائع بعد العمر المذكور، ما قد يؤدي إلى التأخر في التشخيص والعلاج، لذا ينصح الرجال بعد سن الـ50، والأصغر سناً عند وجود تاريخ عائلي أو عوامل وراثية، بإجراء الفحوص الدورية للكشف المبكر وحتى قبل ظهور أي أعراض.