أفادت الشرطة الماليزية بأن اثنين من رجالها الخمسة الذين شاركوا في مناورات «ميتساتوم 2025» للكشف عن الأمن النووي متعدد الأطراف صباح (الخميس)، في حالة حرجة إثر تحطم المروحية التي استخدموها بعد هبوط حاد ومفاجئ فوق أحد الأنهار.

وصرح المفتش العام للشرطة، محمد خالد إسماعيل، بأن حالات الضحايا الثلاث الآخرين مستقرة، ويتلقون العلاج حالياً في مستشفى سلطانة أمينة في /جوهور بهارو/، عاصمة ولاية جوهور، جنوبي ماليزيا.

وأضاف أن جميع المصابين الخمسة تلقوا العلاج الفوري بمساعدة أطباء متخصصين في المستشفى فور وقوع الحادث.

وأفادت التقارير أن مروحية تابعة للشرطة تحطمت بالقرب من رصيف وكالة الملاحة البحرية الماليزية في «جيلانغ باتاه»، أثناء قيامها باستعراض جوي بمناسبة تمرين MITSATOM 2025، الذي تشارك فيه أربع دول: ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وسنغافورة.

وأكدت هيئة الطيران المدني الماليزية في بيان أن الحادثة وقعت لطائرة هليكويتر من طراز (AS355N).

ووفقاً للهيئة، أقلعت المروحية من مركز شرطة «تانجونغ كوبانغ» الساعة 9:51 صباحاً، وكانت تقل خمسة ركاب بمن فيهم الطيار.

وأفادت الهيئة بأن مكتب تحقيقات الحوادث الجوية التابع لوزارة النقل سيجري المزيد من التحقيقات وفقاً للجزء السادس والعشرين من لوائح الطيران المدني لعام 2016م.

في غضون ذلك، تُركز الشرطة حالياً جهودها للعثور على الصندوق الأسود للطائرة المروحية المنكوبة.