أنقذ أفراد من الدفاع المدني بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية 31 عاملاً، جراء انهيار جزء من نفق قيد الإنشاء في منطقة «ويلمنجتون» بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وصرح مصدر مسؤول بالمدينة أنه تم إنقاذ عمال البناء المحاصرين داخل النفق تحت الأرض بعد حوالى ساعة من الانهيار، ولم يصب أحد بأي إصابات.

ووقع الانهيار في نفق تصريف مياه الصرف الصحي في المدينة، وتبلغ تكلفته 630.5 مليون دولار، وهو جزء من مشروع «كليرووتر» الخاص بالصرف الصحي.

وكان العمال يعملون على عمق نحو 400 قدم (121 متراً) تحت الأرض عندما وقع الحادث. ولا تزال السلطات تحقق في السبب وراء وقوع الحادث.