ابتكر علماء روس في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، بالتعاون مع جهات محلية، تقنية جديدة عبارة عن خيوط أكسيد الألومنيوم فائقة الرقة لتصنيع الضمادات الطبية، وأكدت الاختبارات الحيوية عدم خطورتها على خلايا النسيج الضام البشري.

وذكرت دراسة نشرت في مجلة «Emergent Materials» أن الباحثين استخدموا تقنية الغزل الكهربائي، التي يُرش من خلالها محلول مكون من كحول البولي فينيل وأكسيد الألومنيوم بواسطة إبرة فائقة الدقة، ليجف في الهواء.

ونتيجة لذلك، تترسب النفثات على هيئة خيوط فائقة الرقة تتراكب على شكل طبقات، مكونة مادة مركبة، بما يسمح بتعديل بنية وتركيب المادة النانوية، لإكساب الألياف خصائص مضادة للبكتيريا، ومانعة للنزيف، ومساعدة في التئام الجروح.

وفي هذا السياق، تمكن الباحثون من تصنيع ألياف يبلغ قطرها 178 نانومتراً، أضافوا إليها جسيمات نانوية من أكسيد الألومنيوم، ما ساعدها على الحفاظ على بنيتها.

وتتميز التقنية الجديدة بمقاومة الماء، والتوافق الحيوي، والمساحة السطحية العالية، والثبات الميكانيكي، وتفتح الطريق لتصنيع جيل جديد من الضمادات الطبية، قادر على توصيل الأدوية، والتطهير، ووقف النزيف.