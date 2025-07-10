استقالت ليندا ياكارينو في خطوة مفاجئة من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إكس، تويتر سابقًا، بعد عامين من تعيينها وفقًا لما جاء في منشور عبر حسابها الرسمي في المنصة، مشيدة بثقة المالك إيلون ماسك بها، إذ أسند إليها مسؤولية حماية حرية التعبير، وإعادة هيكلة المنصة، وتحويلها إلى تطبيق شامل لكل شيء، على حد تعبيرها.

وأضافت ياكارينو قائلةً: «إن التحول التاريخي الذي أنجزناه معًا كان رائعًا بكل المقاييس»، في ظل تشكك الكثير من المراقبين في مدى تحقق هذه الأهداف بالفعل.

ومنذ توليها المنصب، شهدت المنصة تغييرات جذرية، منها خفض مستوى الإشراف على المحتوى، والاعتماد المفرط على ميزة «ملاحظات المجتمع» التي غالبًا ما أخفقت في أداء دورها الرقابي بنحو فعّال، وإطلاق روبوت الذكاء الاصطناعي Grok الذي يثير الجدل بردوده وطريقة تفاعله مع المستخدمين.

وتولت ياكارينو منصبها منتصف مايو 2023 لتحقيق رؤية ماسك لتحويل إكس إلى تطبيق شامل للدفع والتجارة والبث المباشر، إلا أن النتائج كانت مخيبة، فلم يُطلق مشروع الدفع الإلكتروني المرتقب حتى الآن، وشهدت المنصة انقطاعات ومشكلات متكررة، أبرزها فشل تقني في بث مباشر جمع ماسك بالرئيس ترامب قبل انتخابه.

وتشير تقارير متعددة إلى أن استحواذ ماسك أدى إلى انخفاض حاد في العائدات وقيمة الشركة. ومع ذلك، يُرجّح أن تسجّل المنصة ارتفاعًا سنويًا في الإيرادات الإعلانية لأول مرة منذ عام 2021، وهو تحسّن نسبي بعد سنوات من الانهيار.

ولم تكن التحديات التي واجهتها ياكارينو داخلية فقط، بل اضطرت إكس خلال مدة قيادتها إلى مواجهة منافسة متصاعدة من منصات بديلة، مثل منصة ثردز التابعة لشركة ميتا، التي تجاوزت 350 مليون مستخدم نشط شهريًا، إضافة إلى منصة بلوسكاي التي تواصل طرح مزايا مستوحاة من إكس، مما يضغط على مكانة المنصة في سوق التواصل الاجتماعي.

فيما اكتفى إيلون ماسك بالرد على منشور استقالة ياكارينو قائلًا: «شكرًا لكِ على مساهماتكِ»، دون أي تفاصيل أخرى.