أطلقت شركة «إكس إيه آي» (xAI)، التابعة للملياردير إيلون ماسك، الإصدار الجديد من روبوت الدردشة الذكي «غروك 4»، بعد أشهر قليلة فقط من إصدار النسخة السابقة، مما يعكس الوتيرة المتسارعة لتطوير الذكاء الاصطناعي.

وفي عرض مباشر مساء الأربعاء، ظهر «ماسك» مرتدياً جاكيتاً جلدياً برفقة فريق «إكس إيه آي»، ليكشف النسخة الأحدث التي وصفها بأنها أذكى من معظم طلاب الدراسات العليا في جميع التخصصات في آن واحد.

يتميز «غروك 4» بتحسينات كبيرة في القدرات الصوتية والتفاعلية، حيث أظهرت اختبارات الأداء تفوقه على روبوتات دردشة أخرى مثل «تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي».

وقال ماسك: قد ينقصه أحياناً الحس العام، ولم يبتكر بعد تقنيات جديدة أو يكتشف قوانين فيزيائية، لكن هذا مجرد مسألة وقت، وأضاف أن الروبوت قادر على التعامل مع الأسئلة الهندسية المعقدة وحل المشكلات التي لا توجد إجاباتها في الكتب أو على الإنترنت.

جاء إطلاق «غروك 4» بعد يوم واحد من اضطرار «إكس إيه آي» لحذف منشورات غير لائقة نشرها «غروك 3» على منصة «إكس»، تضمنت تعليقات معادية للسامية ومديحاً لأدولف هتلر.

وأصدرت الشركة بياناً جاء فيه: نحن على علم بالمنشورات الأخيرة لغروك، ونعمل على إزالة المحتوى غير المناسب، وقد اتخذنا إجراءات لمنع خطاب الكراهية قبل نشره على «إكس».

في السياق ذاته، انتقد وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو «غروك» بسبب منشورات مسيئة استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، مهدداً بحظر منصة «إكس» في تركيا إذا لزم الأمر.

وقال أورال أوغلو في تصريح لـ«بلومبيرغ»: استخدام لغة مسيئة غير مقبول، فيما أصدرت محكمة تركية أمراً بحظر بعض محتويات «غروك» بموجب قانون الإنترنت التركي، معتبرة أنها تهدد النظام العام.

يأتي إطلاق «غروك 4» في وقت تشهد فيه «إكس إيه آي» تحولات كبيرة، حيث اندمجت مع منصة «إكس» في مارس الماضي لتعزيز تطوير الروبوت وتوزيعه على قاعدة مستخدمي المنصة.

وفي تطور آخر، أعلنت ليندا ياكارينو، الرئيسة التنفيذية لـ«إكس» استقالتها يوم الأربعاء قبل ساعات من العرض المباشر، تاركة فراغاً قيادياً في المنصة.

وتواجه «إكس إيه آي» منافسة شديدة من عمالقة التكنولوجيا مثل: قوقل، ميتا، أوبن إيه آي، في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي.

وتشير تقارير إلى أن الشركة تنفق نحو مليار دولار شهرياً لتحقيق طموحاتها في هذا المجال، مع جمع تمويلات ضخمة لدعم مركز بياناتها «كولوسوس» في ممفيس، تينيسي.