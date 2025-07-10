تعمل شركة OpenAI على تطوير متصفح إنترنت جديد يعتمد بشكل أساسي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة قد تُحدث تحوّلاً في طريقة استخدام الإنترنت وتفتح باب المنافسة على مصراعيه أمام متصفحات كبرى مثل Google Chrome.

المتصفح القادم مبني على إطار Chromium، وهو الأساس نفسه الذي تُبنى عليه متصفحات شهيرة مثل Chrome وEdge، ما يضمن توافقه مع أغلب المواقع والخدمات الإلكترونية. لكن ما يجعله مختلفاً هو دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي داخله بصورة أعمق، ليصبح أقرب إلى مساعد رقمي يرافق المستخدم خلال تصفحه، بدلاً من كونه مجرد أداة لاستعراض الصفحات.

من بين أبرز المزايا التي يجري تطويرها أداة تُعرف باسم Operator، وهي نظام ذكي مصمم لأداء مهمات متقدمة بدلاً من المستخدم، مثل ملء النماذج الإلكترونية، أو حجز المواعيد، أو إتمام عمليات التسوق عبر الإنترنت، وكل ذلك عبر التفاعل المباشر بالكتابة أو الصوت.

وتطمح OpenAI من خلال متصفحها الجديد إلى تحويل التصفح التقليدي إلى تجربة تفاعلية أكثر ذكاءً وسلاسة، بحيث يستطيع المستخدم الوصول إلى المعلومات أو إنجاز المهمات دون الحاجة للتنقل بين الروابط أو صفحات متعددة، ما يشكل تحدياً جديداً أمام المتصفحات التقليدية.

وفي الفترة الأخيرة، تزايد الاهتمام بالمتصفحات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، مع ظهور مشاريع جديدة مثل Brave وComet التي تقدم خصائص مبتكرة، إلا أن دخول OpenAI إلى هذا المجال يضيف بعداً جديداً للمنافسة، بالنظر إلى خبرتها الواسعة في مجال نماذج اللغة والتطبيقات الذكية.