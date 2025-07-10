هاجم لص ملثم مساء أمس (الأربعاء) رجلاً ثلاثينياً وسط لندن لانتزاع ساعته الثمينة، وسدد له طعنات قاتلة بعد أن حاول الضحية مقاومة اللص.

وقال شهود عيان إن ملثماً حاول انتزاع ساعة ذهبية من أحد المارة قبل أن يطعنه حتى الموت -أمام زوجته- خارج فندق وكازينو بارك تاور ذي الخمس نجوم، الذي تبلغ تكلفة الليلة فيه 1650 جنيهاً إسترلينياً، ويقع بالقرب من متجر هارفي نيكولز في نايتسبريدغ.

ووصف آخرون الجريمة: «كان الزوجان يسيران على الرصيف وحاول الرجل الثلاثيني الدفاع عن نفسه لكن اللص أخذ السكين وطعنه في صدره، وهرب على دراجة نارية».

وقال عامل في فندق فاخر بالقرب من مسرح الجريمة: «رأيت الرجل ملقى على الرصيف، وكانت امرأة تحاول مساعدته وتبكي. كان هناك الكثير من الدماء. وكان يرتدي قميصاً أبيض أو كريمي اللون. لقد كان فاقداً للوعي. وقال العامل إنه يعتقد أن المهاجم كان على دراجة كهربائية».

من جانبه، قال متحدث باسم شرطة لندن: «في تمام الساعة 9:24 مساءً يوم الأربعاء 9 يوليو استجابت فرق الإسعاف وخدمة إسعاف لندن والإسعاف الجوي لبلاغات عن حادثة طعن في شارع إشبيلية، نايتسبريدغ».







وعُثر على رجل في الثلاثينات من عمره في موقع الحادثة مصاباً بطعنات، وتلقى العلاج من المسعفين، وللأسف رغم جهودهم الحثيثة أُعلنت وفاته بعد وصولهم بوقت قصير.

ولا تزال التحقيقات جارية. ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن.

وتأتي الحادثة في اليوم نفسه الذي وعد فيه عمدة لندن صادق خان بشن بحملة مكثفة على جرائم وسط المدينة.

مؤكداً: «هذا الصيف، ستشهد مراكز المدن والشوارع الرئيسية المزيد من رجال الشرطة، كجزء من عملنا التعاوني لمعالجة سرقة المتاجر والسرقة والسلوكيات المعادية للمجتمع».

وكتب على موقع X: «نحن نعمل مع شرطة العاصمة والشركاء المحليين والجماعات المجتمعية لبناء مراكز مدن أكثر أماناً ولندن أكثر أماناً للجميع».