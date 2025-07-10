بعيدًا عن الطقوس الثقافية واللحظات الهادئة، يبدو أن فنجان الشاي اليومي، يخفي وراءه منظومة متكاملة من الفوائد الصحية التي تدفع البعض للمجاهرة بولائهم لهذا «المشروب الساحر»، حتى باتوا يلقَّبون مجازًا بـ«حزب الشاي».تؤكد دراسات متعددة، بحسب مجلة «ريل سمبل» الصحية، أن الشاي - لا سيما الأخضر والأسود - يتفوّق كمشروب وظيفي غني بالمركبات النباتية النشطة، أبرزها البوليفينولات والفلافونويدات، التي تسهم في دعم صحة القلب، وتنشيط الدماغ، وتحسين وظائف الجهاز الهضمي، فضلًا عن تأثيره على التوازن الأيضي.يُظهر الشاي الأخضر قدرة واضحة على خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويعزز التركيز الذهني بفضل توليفة الكافيين و«الثيانين»، وهي توليفة تمنح التنبيه والهدوء معًا. كما أظهرت أبحاث، أن شرب ثلاثة إلى خمسة أكواب يوميًا يرتبط بانخفاض ملحوظ في احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري، إضافة إلى تحسين ميكروبيوم الأمعاء.ويبرز شاي الكركديه كمنافس قوي في قائمة المشروبات المفيدة، لما له من خصائص مضادة للالتهاب وتأثيرات محتملة في خفض الكوليسترول. في حين يسهم الشاي الأسود بمركبات «فلافان - 3 - أول»، التي تحسن مؤشرات السكر والكوليسترول التراكمي، بحسب توصيات الأكاديمية الأمريكية للتغذية.