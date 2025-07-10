تحولت زيارة عائلية روتينية داخل سجن «باثورست» في نيو ساوث ويلز بأستراليا إلى معركة عنيفة، شارك فيها السجناء والزوار على حد سواء!

ووقعت الحادثة الموثقة بكاميرات المراقبة عندما اقترب سجين يبلغ من العمر 29 عاماً من آخر يكبره بـ7 أعوام كان يجلس مع عائلته، ليبدأ الاثنان تبادل اللكمات.

كما حاول سجين ثالث فض الشجار قبل أن يسحبه أحد الحراس بعيداً، لكن الأمور خرجت عن السيطرة بسرعة مذهلة إذ انضم ثلاثة زوار، امرأتان ورجل إلى العراك واشتد القتال وسط ذهول الحاضرين.

خمسة ضباط حاولوا السيطرة على الموقف، لكن أحدهم تعرّض للسحل وكُسرت ذراعه أثناء محاولته فض الشجار ونُقل إلى المستشفى، أما سجين ثالث فحاول التدخل لإيقاف العنف لكن الحراس سحبوه بعيداً.

رئيسة جمعية الخدمة العامة نيكول جيس قالت: «لدينا أنظمة تنبيهات موجودة، لكنك لا تعرف ماذا يفعل الزوار. ومن ثم يأتون ويعرفون شخصاً ما، وإذا لم تكن لدينا أنظمة تنبيهات يحدث شيء من هذا القبيل. هذه هي المخاطرة التي نتعرض لها. قد يتعرض أحد الموظفين للاعتداء في هذه اللحظة ومن حسن الحظ أن النساء والأطفال لم يُصابوا بأذى».

وُجهت لاحقاً تهم بالاعتداء والمشاجرة إلى خمسة متورطين بينهم النزيلان وثلاثة زوار، ومثلوا جميعاً للمحاكمة.